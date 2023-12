Na altura de Natal, muitas famílias acabam por fazer 'contas à vida' e perceber os gastos que tiveram nesta que é a época mais mágica do ano. Desta forma, na nossa questão desta semana queremos que nos digam se gastaram mais ou menos neste Natal em comparação com o ano passado. Participem!

Gastaram mais ou menos este Natal em comparação com o ano passado?

Natal é sinónimo de família, união, amor, mesa recheada e, claro está... prendas! Basta estarmos atento às ruas para percebermos uma maior afluência de pessoas às lojas, sacos coloridos com cores natalícias nas mãos carregados com ofertas para familiares e amigos, num ambiente marcado por luzes, cores e músicas.

Embora muitos contem com o reforço financeiro do subsídio de Natal, a verdade é que esta é uma altura que movimenta muito dinheiro e é frequente sentirmos que nos estamos a descontrolar nos gastos, pois os produtos são aliciantes e há sempre mais esta ou aquela pessoa a quem dar uma pequena lembrança. No entanto, tudo junto, no final faz-se a conta e em muitos casos o valor ultrapassa o orçamento inicialmente previsto para estas compras.

Por vezes, o uso de um cartão de débito ou de crédito acaba por incentivar ainda mais à compra de presentes e a mais facilmente perdermos a noção dos gastos, uma vez que não vemos o dinheiro físico a ir evaporando da carteira.

Assim sendo, digam-nos então se este ano gastaram mais ou menos no Natal em comparação com o ano anterior. Podem votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

