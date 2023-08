O mundo do trabalho está bastante diferente do que era há alguns anos e algumas dessas diferenças são, sem dúvida, melhores, mas outras talvez não sejam assim tão positivas. Mas, cada caso é um caso. No entanto, de acordo com os resultados da nossa última questão semanal, 42% dos nossos leitores consideram que os jovens não estão preparados para o trabalho. Vamos então conhecer todos os resultados.

Considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.472 respostas obtidas.

De acordo com os resultados obtidos verificámos que a esmagadora maioria não tem uma visão muito positiva sobre a preparação dos mais novos para o mercado laboral. Em termos concretos, 42% dos leitores consideram que, no geral, os jovens não estão preparados para o mundo do trabalho (617 votos), enquanto que 46% dizem que nem todos estão preparados (681 votos).

Por outro lado, 5% responderam que os jovens estão preparados (74 votos) e os restantes 7% são da opinião de que quase todos os jovens estão preparados para o mundo do trabalho (100 votos).

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados atuais desta questão.

Nos comentários deixados no artigo onde colocámos esta questão, as opiniões variam entre o sim e o não e verifica-se que este é um assunto que desperta bastante discussão, especialmente entre a visão do funcionário e a do patrão.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora se considera que, no geral, os jovens estão preparados para o mundo do trabalho.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Tem algum smartwatch? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.