Hacker de 18 anos que divulgou imagens do GTA 6 condenado a prisão perpétua num hospital

Já estamos habituados a ter acesso a informações e imagens de alguns produtos reveladas antes do anúncio oficial das marcas. Mas essa é uma prática que pode ter sérias consequências. Recentemente, um juiz considerou que o jovem hacker de 18 anos que divulgou imagens do GTA 6 é uma pessoa de alto risco para a sociedade e, como tal, foi condenado a prisão perpétua num hospital.

Hacker adolescente condenado a prepétua num hospital

De acordo com uma recente reportagem da BBC (via The Verge), o hacker Lapsus$, com apenas 18 anos que teve um papel crítico na revelação de imagens do jogo Grand Theft Auto VI, foi condenado a prisão perpétua num hospital prisional.

A notícia indica que um juiz britânico decidiu na passada quinta-feira (21) que o hacker, designado Arion Kurtaj, representa um risco elevado para a sociedade uma vez que continua com um desejo de cometer crimes cibernéticos.

Foi no mês de agosto que um júri de Londres chegou à conclusão que Arion realizou ataques cibernéticos contra a criadora Rockstar Games e outras empresas onde se incluem nomes como a Uber e a Nvidia. Contudo, por ter um diagnóstico de Perturbação do Espetro do Autismo, o jovem hacker foi considerado inapto para julgamento e foi solicitado ao júri que determinassem se Arion cometeu os atos e se o fez com uma intenção criminosa.

Na audiência que aconteceu na quinta-feira, foi relatado que o hacker "foi violento enquanto estava sob custódia, com dezenas de relatos de ferimentos ou danos materiais". No relatório da avaliação de saúde mental feita a Arion conclui-se que o jovem "continuou a expressar a intenção de regressar ao crime cibernético o mais rapidamente possível". Assim sendo, o juiz condenou o hacker a manter-se preso no tribunal para toda a vida, a não ser que os médicos concluam que Arion já não representa um perigo.

Os detalhes da acusação revelam que Arion Kurtaj divulgou 90 vídeos do gameplay de GTA VI no mês de setembro, enquanto se encontrava sob custódia por hackear a Nvidia e a empresa de telecomunicações britânica BT/EE. Nesse período, Arion conseguiu atacar a Rockstar Games usando para isso um Amazon Fire Stick e um "smartphone, teclado e rato".