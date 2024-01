Novo Porsche Taycan bate o recorde do Tesla Model S Plaid

É uma luta de titãs entre uma marca que mudou o mundo dos fósseis e outra que mudou toda uma indústria para impor os elétricos. Pequenos desafios vão mantendo a Tesla e a Porsche entretidas para perceber quem é a marca mais rápida a completar uma volta completa no mítico circuito de Nurburgring. O Taycan finalmente conseguiu tirar o recorde do Tesla Model S Plaid.

Espera-se que o novo Porsche Taycan seja revelado em breve. Antes do seu lançamento, a marca alemã testou o Taycan de pré-série em Nurburgring. O novo Porsche Taycan percorreu o Nurburgring 26 segundos mais rápido do que a versão atual, superando o Tesla Model S Plaid por uns impressionantes 18 segundos.

Novo Porsche Taycan arrasa recorde do Tesla Model S Plaid

A Porsche testa o novo Taycan já há vários meses. Vimos pela primeira vez o novo Taycan Turbo GT desportivo em setembro, quando o rival do Tesla Model S deu uma volta em Nurburgring. O novo modelo é facilmente superior ao Taycan atual.

Este bólide é um modelo de pré-série, que foi conduzido por Lars Kern. O tempo conseguido foi de facto assinalável, o piloto percorreu o Nurburgring em 7:07:55. Este tempo é 26 segundos mais rápido do que o seu último recorde, estabelecido em 2022 com o Porsche Taycan S Sport.

É também 18 segundos mais rápido do que o tempo do Tesla Model S Plaid de 7:25:31 estabelecido em junho. Porsche e Tesla não vão parar de "reconquistar" este titulo, luta que começou em 2019.

O Taycan da Porsche bateu o recorde em 2019, com a Tesla a experimentar as primeiras versões do Model S Plaid logo depois. Embora o Plaid tenha sido adiado durante dois anos, o modelo de alto desempenho bateu o recorde em 2021 com um tempo de volta de 7:35:579.

Taycan ainda não é o rei de Nurburgring

A Porsche recuperou o título um ano mais tarde, mas o Plaid não o deixou muito tempo fora de portas e em junho, o Tesla reconquistou de novo a coroa!

Agora, parece que a Porsche está a tentar recuperar este título.

Vinte e seis segundos é meia eternidade no desporto automóvel. Isto coloca o Taycan na mesma liga que os hipercarros elétricos.

Explicou Kevin Giek, responsável pela linha de modelos.

Giek também observou que o novo Taycan fez "quase exatamente o mesmo tempo" em várias voltas. O tempo coloca o novo veículo elétrico apenas a pouco mais de 2 segundos do último recorde do Rimac Nevera, que se situa nos 7:05:298. Este ainda é o rei desta pista.

Este novo resultado coloca o novo Porsche Taycan como o veículo elétrico de quatro portas mais rápido a percorrer o Nurburgring. No entanto, deve ter em atenção que se trata ainda de um modelo de pré-série.

Espera-se que o novo Taycan da Porsche seja a versão mais potente até à data. O atual Taycan Turbo S, topo de gama, tem 750 cv e faz dos 0 aos 60 em 2,6 segundos. Segundo alguns rumores, a nova versão GT terá cerca de 1000 cv, colocando-a na mesma discussão que o Tesla Model S Plaid (1.020 cv).

A marca germânica disse que um vídeo onboard da volta completa será publicado em meados de março. Isto deixa uma questão: será que é nessa altura que a Porsche vai revelar oficialmente o novo modelo?