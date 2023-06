Tesla bate novo recorde na pista de Nürburgring

A Tesla voltou à pista de Nürburgring e conseguiu bater um novo recordo. O "super tempo" foi conseguido com um Model S Plaid, no difícil trajeto da mítica pista que foi traçada à volta de um castelo medieval.

Nürburgring-Nordschleife, pista também conhecida como Inferno Verde, é um dos circuitos mais difíceis do mundo do automobilismo. A Tesla colocou-se à prova mais uma vez, tendo conseguido bater mais um recorde.

A marca de Elon Musk revelou que bateu um novo recorde, conseguindo 7:25.231. Esta nova marca foi alcançada com um Model S Plaid com Track Pack.

O tempo de volta do Model S com Track Pack é mais de 10 segundos mais rápido que o recorde dedo Model S de 7:35.579 de 2021. É também 8 segundos mais rápido que o recorde de 7:33.350 estabelecido por um Porsche Taycan Turbo S com Performance Kit em agosto do ano passado. Com o novo recorde do Model S Plaid with Track Pack, o desafio foi lançado mais uma vez, e seria interessante ver como outras fabricantes do setor automóvel, como a Porsche, responderiam.

O Track Pack da Tesla para o Model S Plaid tem rodas e pneus direcionados para pista, não tem limitador de velocidade, podendo o veículo atingir mais de 300 kms/h e até o software do veículo está ajustado para conseguir atingir o máximo desempenho.

iue freio, novos rotores de carboneto de silício-carbono e pinças forjadas de peça única com pastilhas de alto desempenho. Com o Track Pack, o Model S Plaid torna-se capaz de atingir velocidades de até 200 mph. O software do veículo também é ajustado para desempenho máximo.