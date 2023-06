E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o novo Volvo XC60 Recharge, analisámos o smartphone Blackview BV9200, a gravadora laser TwoTrees TS2 e o ebook reader Kobo Elipsa 2E, e muito mais.

Embora os sistemas de IA surpreendam e alarmem o mundo em igual medida, estão prestes a tornarem-se substancialmente mais poderosos. A Nvidia anunciou uma nova classe de supercomputador que irá treinar a próxima geração de modelos de IA e terão todo o potencial de aumentar o desemprego do ser humano!

Descrever um carro como se fosse uma extensão de nós é arrojado, mas é real. Queremos ter um veículo seguro, confortável e disponível. Basicamente, são estes atributos que estão na base do SUV XC60 Recharge T6 AWD da Volvo. Um híbrido plug-in que tem muita qualidade e que nos pode habituar mal. O Pplware já esteve ao volante desta máquina e estas são as nossas impressões.

Se considerarmos o passado e olharmos para o presente, percebemos que há muita coisa que já evoluiu. Hoje em dia, no setor automóvel, já temos carros movidos a energia e no setor marítimo também se esperam novidades para breve. Já ouviu falar em navios eólicos?

A empresa sul-coreana Hyundai Mobis anunciou o desenvolvimento do sistema HD Lighting System. Trata-se de um farol para veículos de última geração que exibe informações de direção em tempo real como uma luz LED clara na estrada em frente dos olhos do condutor. Este conceito de iluminação e informação traz ao mercado 250 vezes mais micro LEDs que os faróis comuns. Veja o vídeo que explica como funciona a tecnologia revolucionária.

Ter um smartphone robusto é uma exigência para muitos consumidores. Apesar das dimensões, as vantagens de resistência a quedas, embates, água, poeiras ou variações de temperatura, superam tal pormenor. A análise trazemos mais uma destas propostas, é o Blackview BV9200.

O mercado das máquinas de gravação e corte a laser, bem como das impressoras 3D, tem crescido bastante nos últimos meses. Continuam a surgir soluções não apenas mais evoluídas, mas cada vez mais amigas do utilizador, capazes de concretizar resultados de excelência mesmo para os iniciantes. Analisámos a máquina TwoTrees TS2 10W, muito simples de utilizar e com potência adequada para a maioria dos materiais e com diversas funcionalidades avançadas.

Ainda que muitos considerem os eReaders uma forma de ler livros eletrónicos, estes têm evoluído e recebido muitas capacidades extra. A Kobo já o tinha mostrado antes e agora com o seu novo Elipsa 2E volta a marcar uma posição importante. Este é sem qualquer dúvida um excelente eReader, mas traz consigo muitos extras que o tornam ferramenta de trabalho essencial. Vamos conhecer o Kobo Elipsa 2E.

O momento é raro, mas a ESA quis marcar o 20.º aniversário da sonda Mars Express. Nesse sentido, foi quase durante uma hora que a ESA transmitiu imagens diretamente de Marte.

Os entusiastas da Apple aguardam, ansiosamente, diria, pelas novidades que a marca apresenta, anualmente, na sua Worldwide Developers Conference (WWDC). Este ano, a Apple construiu uma grande estrutura dedicada aos novos óculos de realidade mista: os Reality Pro.

Não há qualquer dúvida que a Xiaomi está a preparar um novo carro elétrico. Esta será a primeira proposta da marca, que se junta a uma vasta alista de produtos. Agora, este carro elétrico foi visto finalmente a circular nas ruas da China, em testes.

A Nvidia e a MediaTek juntaram-se para revolucionar a indústria automóvel. Ao serviço da sua estratégia estará, claro, a Inteligência Artificial (IA).