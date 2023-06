Ainda que muitos considerem os eReaders uma forma de ler livros eletrónicos, estes têm evoluído e recebido muitas capacidades extra. A Kobo já o tinha mostrado antes e agora com o seu novo Elipsa 2E volta a marcar uma posição importante. Este é sem qualquer dúvida um excelente eReader, mas traz consigo muitos extras que o tornam ferramenta de trabalho essencial. Vamos conhecer o Kobo Elipsa 2E.

É hora de conhecer o Kobo Elipsa 2E

Ao ouvirmos falar de eReaders somos imediatamente transportados para a sua funcionalidade mais básica. Falamos da leitura de livros digitais, algo que tem cada vez mais adeptos e que assim permite uma mobilidade única. A somar a isso temos também cada vez mais capacidades e um hardware que tem evoluído ao longo dos anos.

É aqui que o Kobo Elipsa 2E se integra, sendo um eReader com um ecrã de dimensões muito generosas onde mais interessa, no seu ecrã. Com 10,3” e completamente tátil, esta proposta permite ler em qualquer lugar e em quaisquer condições de luz, com uma caraterística adicional. Por ser e-ink consegue reduzir os consumos de energia a valores mínimos.

A somar a isso temos um design simples e que o torna muito fácil de usar. Lembra um caderno A4 que tantas vezes usamos. Esta semelhança vai ainda mais longe, novamente num ponto essencial, o seu peso. Com apenas 390 g torna-se muito agradável de usar e de transportar para qualquer lado.

Uma excelente ferramenta para trabalho

Focando-se na parte de eReader, o Kobo Elipsa 2E não podia ser mais simples de usar. Tem uma interface que rapidamente se entende e que é natural. Não se torna complicada seja qual a utilização que lhe será dada. Isto é importante para os utilizadores que tiverem livros e ficheiros de várias fontes.

Como extra, e aqui este eReader marca pontos, podemos marcar ou tomar notas em qualquer livro ou documento que estivermos a ler. Graças à caneta Kobo Stylus 2 este processo de tomar notas é natural para o utilizar, independente do que estiver a ser lido.

Em termos de ficheiros suportados, a lista é já bem conhecida, com o Kobo Elipsa 2E a seguir a tendência do mercado. Assim, temos suporte para 15 formatos de ficheiro suportados por defeito (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) e Audiolivros Kobo.

Kobo Elipsa 2E - Especificações técnicas Ecrã Ecrã tátil de 10,3” E Ink Carta 1200

Resolução de 227 PPI, 1404 x 1872 com Modo Noturno Armazenamento 32 GB CPU 2 GHz Conectividade WiFi 802.11 ac/b/g/n (banda dupla), tecnologia Bluetooth® sem fios e USB-C Bateria Semanas de vida útil da bateria*

*Dependendo da utilização individual. Luz frontal ComfortLight PRO – Luminosidade e temperatura da cor ajustáveis Personalização TypeGenius: 12 tipos de letra diferentes e mais de 50 estilos de tipos de letra Dimensões 193 x 227 x 7,5 mm Peso 390 g

O tamanho e o peso reais podem variar dependendo da configuração e do processo de fabrico. Formatos suportados 15 formatos de ficheiro suportados por defeito (EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR) Audiolivros Kobo**

**Audiolivros disponíveis apenas em países selecionados. São necessários auscultadores ou colunas sem fios Bluetooth®. Idiomas Inglês, francês, francês (Canadá), Alemão, Espanhol, Espanhol (México), Italiano, Catalão, Português, Português (Brasil), Holandês, Dinamarquês, Sueco, Finlandês, Norueguês, Turco, Japonês, Chinês Tradicional, Polaco, Romeno, Checo.

Muito mais que um simples eReader

Outra caraterística interessante e importante é o suporte para serviços Cloud. Temos acesso ao Dropbox e ao Google Drive para importar facilmente documentos ou exportar os blocos de notas pessoais para posterior partilha. Assim, e com uma ligação à Internet, estamos sempre ligados e com a garantia de haver cópias de segurança.

Isso abre a porta a uma outra funcionalidade que o Kobo Elipsa 2E tem e que é mais focada no trabalho. Este eReader transforma-se e é um bloco de notas que pode ser usado para tomar anotações, registar ideias ou simplesmente para fazer desenhos que podem ser integrados numa apresentação ou explicação.

Aqui entra novamente a Kobo Stylus 2, sendo mais uma vez um processo simples e intuitivo. A sua interface é novamente perfeita e adaptada ao utilizador. Funcionalidades como o reconhecimento de escrita está presente e simplesmente acontece, sem qualquer problema para o utilizador.

A caneta muda completamente esta proposta

A caneta é algo que transforma completamente a experiência de utilização deste eReader e eleva-o a um novo patamar. É graças a ela que o Kobo Elipsa 2E se torna uma ferramenta de trabalho completa e que podem assim tomar notas, marcar texto ou simplesmente escrever apontamentos em qualquer livro, PDF ou qualquer nota.

Outra funcionalidade interessante que o Kobo Elipsa 2E traz é a possibilidade de aceder aos livros não da forma tradicional, leitura, mas sim através do áudio. Este tem a capacidade de "ler" audio-livros e assim dar uma experiência totalmente livre ao utilizador. A ligação aos auscultadores é feita via Bluetooth.

Em termos de conetividade está garantida a ligação via Wi-fi, o que permite que todas as ligações quer aos serviços cloud quer à loja de livros da Kobo possa ser feita em qualquer lugar e a qualquer momento. Aqui temos uma verdadeira liberdade para usar o Kobo Elipsa 2E em qualquer lugar, quer como eReader, quer como bloco de apontamentos.

Livros digitais e muito mais acessível

Usar este eReader é uma experiência interessante, ainda mais por quem já se habituou a estes equipamentos. Para além de uma experiência completa, com o ecrã a adaptar-se a todas as situações de luminosidade, há ainda o componente de notas e apontamentos, que elevam ainda mais a sua usabilidade.

Ainda mais importante é que apesar de ter um ecrã de excelentes dimensões, o Kobo Elipsa 2E é leve e bastante ágil em qualquer posição. Rápido a responder, um um CPU de 2GHz, garante 32GB de armazenamento, mais que suficiente para muitos livros e documentos, em PDF.

O Kobo Elipsa 2E está disponível por 399,99€ e inclui a Kobo Stylus 2. Por mais 69,99€ compram também a SleepCover, essencial para manter este eReader sempre protegido dos elementos e de eventuais quedas. Quem procura uma solução que não seja apenas um leitor de livros digitais, tem nesta proposta uma excelente escolha e que garante ser também uma verdadeira ferramenta de trabalho essencial.

Kobo Elipsa 2E

