Days of Play, Planeta de Descontos e Loja Direta Online na Playstation

A Sony Playstation continua forte no que toca a campanhas e eventos promocionais. Trata-se de algo que já está enraizado no ADN da Sony e que regressa em força agora com o anuncio dos Days of Play, Planeta de Descontos e muito mais.

A Sony Playstation encontra-se novamente a reforçar o seu leque de ofertas e campanhas promocionais que disponibiliza regularmente para os seus jogadores.

Foram anunciadas novidades várias que envolvem o regresso dos Days of Play, campanha Planeta de Descontos e a Loja Direta Online da Playstation. Venham conhecê-las...

Days of Play

O regresso do vicio!! É verdade, a Sony já confirmou o regresso da campanha Days of Play, ou seja, o evento mais importante da Playstation no que se refere à celebração da comunidade de fãs da PlayStation em todo o mundo.

A campanha arrancará já esta sexta-feira, dia 2 de junho, e prolongar-se-á até ao próximo dia 12 de junho.

PlayStation Plus:

Com o arranque da campanha Days of Play 2023, os jogadores poderão subscrever, renovar ou melhorar a sua subscrição do PlayStation Plus com um desconto imperdível. Por exemplo, durante este período, todas as subscrições de 12 meses do PlayStation Plus (sejam elas Essential, Extra ou Premium) estarão disponíveis com um desconto de 25%, tanto para novos membros como para membros atuais.

Por outro lado, com esta campanha, quem tiver uma subscrição PlayStation Plus Essential ou Extra, também poderá desfrutar de 25% de desconto nas subscrições de 1, 3 ou 12 meses ao subscrever um plano superior, o que representa uma oportunidade para aqueles que tiverem interesse em testar o PlayStation Plus Premium.

PlayStation Direct:

Os jogadores portugueses poderão celebrar o lançamento da loja direct.playstation.com no país com descontos em determinados jogos para a PlayStation 5 e acessórios através da utilização dos seguintes códigos promocionais:

Utilizando o código DOPSAVE15 os jogadores poderão poupar até 15% em acessórios para a PlayStation selecionados, como a base de carregamento para o DualSense, a câmara HD, o comando para conteúdo multimídia, os auscultadores sem fios Pulse 3D e determinadas tampas para a consola PlayStation 5.

Utilizando o código DOPSAVE40 os jogadores poderão poupar até 40% em determinados jogos para a PlayStation 5.

Estas ofertas estarão disponíveis durante todo o período em que decorre a campanha Days of Play 2023 enquanto houver stock e podem variar de região para região. Para mais informações os jogadores deverão consultar a loja direct.playstation.com quando a campanha Days of Play 2023 arrancar, no próximo dia 2 de junho.

Planeta dos Descontos

Entretanto, também já se encontra ativa a Campanha Planeta dos Descontos, que traz a todos os jogadores do Universo Playstation, um universo de descontos em muitos dos jogos seus preferidos, certamente.

Gotham Knights, Red Dead Redemption 2 e UFC 4 são alguns dos jogos em destaque na campanha e que poderão ser adquiridos na PlayStation Store com descontos bastante agradáveis, até ao próximo dia 7 de junho.

Segue a lista com os principais destaques: