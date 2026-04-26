SpaceX revela verdade sobre os data centers no espaço! Não vão funcionar

Há um ano que Elon Musk tem promovido os data centers no espaço como uma ideia de senso comum e uma solução inevitável do futuro da IA. No entanto, a documentação que a SpaceX apresentou para a sua oferta pública inicial de ações (IPO) modera significativamente este otimismo. Pela primeira vez, descreve os riscos que a empresa reconhece.

SpaceX revela verdade sobre data centers no espaço

O prospeto apresentado à entidade reguladora dos EUA deixa claro os planos da empresa para infraestruturas orbitais de IA e colónias humanos na Lua e em Marte. Estes "envolvem complexidade técnica significativa e tecnologias não comprovadas, e podem não atingir a viabilidade comercial". Uma rara e surpreendente realidade para um projeto a que Elon Musk dedicou dezenas de aparições públicas.

No documento S-1, o texto descreve o ambiente espacial como "hostil e imprevisível" e alerta que os equipamentos podem "apresentar avarias ou falhar" longe da Terra. A SpaceX afirma ainda explicitamente que o desenvolvimento da Starship é o outro elemento-chave que sustenta a promessa. Qualquer atraso significativo no foguetão afetaria a execução do plano orbital.

Elon Musk acaba por abrandar as suas ideias

A empresa construiu a sua própria fábrica de chips, a TeraFab, para desenvolver semicondutores capazes de resistir à radiação ionizante e aos iões de alta energia. A ideia é fabricar os processadores que, segundo os planos de Elon Musk, acabarão por equipar os data centers orbitais. Entretanto, a mais recente explosão da Starship continua a somar-se à série de incidentes que corroboram o alerta presente no próprio folheto da Starship.

Nos Estados Unidos, a divulgação de riscos numa oferta pública inicial (IPO) é obrigatória por lei, pelo que todas as empresas a incluem. No entanto, o tom utilizado pela SpaceX nas suas divulgações é surpreendente. Difere da retórica triunfalista que Elon Musk normalmente utiliza nas suas apresentações aos investidores. Ambas as versões coexistem em documentos oficiais assinados na mesma semana.

Com o prospeto, a fusão entre a SpaceX e a xAI, concluída em fevereiro, consolidou os negócios espaciais e de IA sob um único guarda-chuva corporativo. O empresário enfatizou em fóruns como o Davos que "a única forma de escalar" os modelos será lançá-los para órbita. A aquisição da Cursor por 60 mil milhões de dólares completa o cenário.

Planos para conquistar o espaço em pausa ou abrandados

A comunidade científica não recebeu o plano com entusiasmo. Vários astrónomos, preocupados com a saturação da órbita terrestre baixa, temem que a constelação de data centers, somada aos 8.000 satélites Starlink já em funcionamento, transforme o céu noturno num emaranhado luminoso. A União Astronómica Internacional solicitou uma moratória para estudar o impacto cumulativo.

A curto prazo, a tensão entre a narrativa e a burocracia não parece suficiente para inviabilizar o IPO. Os investidores já aceitaram promessas semelhantes da Tesla que levaram anos a concretizar-se. A diferença é que Elon Musk nunca teve de admitir por escrito, perante uma entidade reguladora, que um dos seus projetos principais poderia não se concretizar.