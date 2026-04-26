Questão: os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Uma petição lançada em Portugal propõe a proibição da condução automóvel a partir dos 75 anos, abrindo um debate sobre o equilíbrio entre segurança rodoviária e direitos individuais. Agora, queremos conhecer a sua perspetiva.

Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Disponível para assinatura online, a petição pretende chegar à Assembleia da República para que seja, pelo menos, discutida a possibilidade de cidadãos com mais de 75 anos serem proibidos de conduzir.

Conforme informámos, os autores argumentam que o envelhecimento traz consigo uma diminuição progressiva das capacidades físicas e cognitivas, como reflexos mais lentos, menor acuidade visual, dificuldades de atenção e falhas de julgamento, e que estes fatores tornam a condução progressivamente mais perigosa.

Defendem ainda que as avaliações médicas pontuais atualmente exigidas são insuficientes, pois não garantem uma monitorização contínua e eficaz da aptidão para conduzir.

Como alternativa, propõem a criação de soluções de mobilidade dedicadas à população idosa, de forma a minimizar o impacto da medida no dia a dia destas pessoas.

Por outro lado, há quem considere a proposta injusta e demasiado simplista. Afinal, nem todos os condutores com mais de 75 anos apresentam limitações que comprometam a segurança na estrada, e generalizar com base exclusivamente na idade ignora diferenças individuais significativas.

Lei portuguesa já contempla os condutores mais velhos

Em Portugal, a legislação já contempla regras mais exigentes para os condutores mais velhos. A partir dos 70 anos, a carta de condução tem de ser renovada de dois em dois anos, sendo obrigatória a apresentação de atestado médico.

No entanto, para já, não existe qualquer limite máximo de idade para conduzir, e é precisamente isso que a petição quer mudar.

O tema envolve não apenas a segurança pública, mas a autonomia individual. Por isso, certos de que não é uma opinião fácil de construir, queremos saber: os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir?

Após responder à questão na sondagem em baixo, deixe-nos mais detalhes sobre a sua perspetiva na secção de comentários.

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Os cidadãos com mais de 75 anos devem ser proibidos de conduzir? Sim

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