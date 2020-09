Oceanbird: consórcio sueco revela novo transportador eólico de automóveis

Um consórcio sueco revelou um navio transportador eólico de automóveis, com capacidade para milhares de veículos. Além disso, reduz as emissões em até 90%, sendo, assim, exponencialmente mais sustentável.

O projeto transportará carros através do Oceano Atlântico.

Pelo Oceano Atlântico movido pelo vento

Concebido como parte de um projeto sueco de colaboração, o transportador eólico de automóveis possui dois nomes: Oceanbird e wind-Powered Car Carrier (wPCC). Aliás, foi projetado e construído sob a liderança da empresa de design Wallenius Marine, em conjunto com a empresa de consultoria marítima SSPA e do KTH Royal Institute of Technology, em Estocolmo.

O projeto do consórcio sueco, considerado pela Wallenius Marine como o maior navio à vela do mundo, promete iniciar uma nova Era da vela. Aliás, o transportador eólico de automóveis pretende atravessar o Oceano Atlântico com cerca de 6 mil carros e, ainda, reduzir as emissões em até 90%.

Conforme explicado, foi realizado, no início deste ano, um teste marítimo, recorrendo a um modelo mais pequeno do Oceanbird. Nessa altura, experimentaram a inclinação do navio, bem como todo a parte do motor e os lemes. Assim sendo, o projeto está em curso para desbravar mares antes do final de 2024.

Oceanbird navegará com 90% menos emissões

Além de se mover através da energia recolhida do vento, o transportador eólico de automóveis possui cinco velas, semelhantes a uma asa de avião. Ademais, uma travessia transatlântica levará cerca de 12 dias, enquanto que um navio com carga convencional leva cerca de sete.

Com aproximadamente 200 metros de comprimento e 40 metros de largura, o Oceanbird atingirá uma altura de 100 metros. Ou seja, o dobro da altura do navio mais alto existente, até agora.

Alegadamente, o transportador eólico de automóveis consumirá muito menos combustível fóssil que os navios convencionais. Isto, porque, hoje em dia, a frota mundial de cerca de 450 transportadoras de automóveis utiliza uma média de 40 toneladas de combustível fóssil, por dia.

É um projeto tecnicamente desafiante. […] É uma mistura de tecnologia aeronáutica e de construção naval.

Revelaram os promotores da Wallenius Marine.

Apoiado por um investimento feito pela Swedish Transport Administration, o Oceanbird pode ser o espoletar de um novo capítulo de um possível historial de sustentabilidade da indústria naval.