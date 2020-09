iPhone 12: Suposto chassi do novo iPhone é mostrado em vídeo

Poderemos estar a poucos dias de conhecer mais, de forma oficial, sobre o iPhone 12. Muito se tem falado e a aparência deste é ainda uma incógnita. Os rumores falam de uma nova imagem, mais retilínea, outros dizem que a Apple continuará com o aspeto arredondado como o conhecemos do iPhone 11. Afinal como será o design do novo iPhone 12?

Segundo uma imagem que aparece num vídeo, o novo smartphone da Apple para 2020 tem efetivamente traços do design do iPhone 5.

iPhone 12 terá mais retas e menos curvas?

A linha do iPhone 12 da Apple deve ser lançada nalgum momento de outubro. Contudo, como é habitual, iremos ver muitas prováveis fugas de informação sobre o seu aspeto e sobre as suas características.

Vimos alguns componentes, como uma unidade de ecrã e uma placa lógica, mas num novo vídeo apresentado há algumas horas, supostamente aparece o chassi do ‌iPhone 12‌ Pro de 6,1 polegadas.

Nas imagens partilhadas por EverythingApplePro, a concha do iPhone parece semelhante a unidades fictícias ‌iPhone‌ que estão a flutuar na Internet desde julho.

Conforme se poderá perceber, este parece ser o modelo Pro devido à configuração da câmara de três lentes na parte traseira. Além disso, pelo tamanho, podemos especular que será do ‌iPhone 12‌ Pro de 6,1 polegadas e apresentará um scanner LiDAR. Houve alguns rumores que sugeriram que a Apple pode limitar o scanner LiDAR ao ‌iPhone 12‌ Pro de 6,7 polegadas, mas pode não ser o caso.

A Apple já introduziu um scanner LiDAR no 2020 iPad Pro, apresentando recursos aprimorados de realidade aumentada. No ‌iPhone‌, isso também pode-se traduzir em novos recursos fotográficos.

Há uma área do lado direito que talvez possa estar relacionada à antena 5G, e a bandeja do SIM foi movida para baixo do botão de volume do lado esquerdo. O design geral tem lados achatados semelhantes aos do iPad Pro, diferente do visual arredondado que a Apple usa desde o ‌iPhone‌ 6.

Mais rumores sobre a tecnologia que traz o iPhone 12

Embora não retratado nesta imagem do chassi, outros rumores indicam que a linha 2020 da Apple para o ‌iPhone‌ pode não ter suporte para o ecrã de 120Hz. Houve rumores mistos sobre o assunto, e agora vários “indícios” a sugerir que os modelos do ‌iPhone 12 foram para a produção em massa sem ecrã de 120Hz.

Contudo, a Apple deverá realizar um evento na próxima terça-feira, 15 de setembro, e nele, apesar do alvo parecer ser o Apple Watch e o iPar Air, poderá deixar algumas novas pistas. Se esta informação for precisa, a Apple poderia, em vez disso, lançar novos iPhones num segundo evento marcado para outubro, que seria mais próximo da data de lançamento projetada para os novos aparelhos.

Ainda é estranho a Apple não lançar em setembro os iPhones e o evento poderá não estar assim tão bem explicado. Apesar disso, o mercado aguarda a chegada do ‌iPhone 12‌ Pro de 6,1 polegadas, do ‌iPhone 12‌ Pro Max com 6,7 polegadas, de um ‌iPhone 12‌ de 5,4 polegadas e um modelo ‌iPhone 12‌ de 6,1 polegadas, com os dois últimos sendo os mais modelos acessíveis que são substitutos do iPhone 11 existente.

