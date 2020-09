Apple oficializa apresentação do iPhone 12 para o dia 15 de setembro

O mundo está curioso para saber quando é que a Apple realizará finalmente o seu evento de lançamento dos novos iPhone 12. Depois da garantia de um adiamento do lançamento no período habitual, os rumores apontavam outubro como o mês das grandes revelações.

Na verdade, os lançamentos dos dispositivos deverão acontecer só mesmo nesse mês. No entanto, já no próximo dia 15 deveremos ficar a conhecer o novo iPhone 12 e restante família.

Evento da Apple marcado para 15 de setembro

A Apple anunciou hoje, de forma oficial, que tem evento marcado ainda para setembro. No dia 15, pelas 18 horas (horário de Lisboa), decorrerá então um evento, onde se espera que venha a ser revelada a nova família de smartphones.

O iPhone 12, que era esperado apenas para outubro, deverá assim ser anunciado já daqui a uma semana, sem fugir muito ao calendário de anos anteriores.

O evento não contou com nenhum convite enviado à imprensa para presença física no Steve Jobs Theater. Será, portanto, um evento online, nos moldes do WWDC de junho.

#AppleEvent com maçã azul intrigante

Hoje mesmo, no Twitter, havia sido associada uma maçã azul à hashtag #appleevent. Esta pequena imagem tinha data de 28 de setembro como tempo para expirar. Dada essa informação, começou a especular-se se não poderia haver evento para esse dia.

Passado pouco tempo, a Apple acabou com a curiosidade, anunciado a data oficial do seu evento de setembro.

Além do iPhone 12

Deste evento, espera-se evidentemente o lançamento da nova linha de iPhones. Além do iPhone 12 de 5,4″, deverá ser anunciado um iPhone 12 Max de 6,1″, um iPhone 12 Pro de 6,1″ e ainda um iPhone Pro Max de 6,7″. Sendo que este ano, finalmente, haverá uma versão 5G.

Mas haverá ainda espaço para o lançamento do Apple Watch Series 6 e para uma nova linha de iPads. Há rumores ainda que apontam para o novos AirPods Studio, e um carregador sem fios para mais do que um dispositivo, além de um HomePod de baixo custo.