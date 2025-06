Apple resolve problema nos Mac Mini com M2 que deixam de ligar

Ainda que não seja normal, há um novo problema no hardware da Apple. Desta vez surge nos Mac Minis com processador M2. Estes deixam de se ligar sem qualquer razão. A Apple reconheceu agora o problema e lançou um Programa de Serviço para este problema raro, oferecendo reparações gratuitas. Descubra o que se passa e como ativar.

Apple reconhece o problema nos Mac Mini com M2

A qualidade dos computadores Apple é normalmente elevada, pelo que é o mínimo que se espera é um cuidado extremo nestes equipamentos. Nem sempre é o caso, pois por vezes ocorrem falhas de hardware. Uma das mais estranhas foi a que ocorreu com o Mac Mini com processador M2. Após meses de funcionamento normal, o mini PC deixa de ligar repentinamente e não há nada que possa fazer.

Quando a empresa deteta um defeito de fabrico num dos seus dispositivos, lança o que designa por Programa de Serviço. Os dispositivos que cumprem os requisitos do programa são reparados ou substituídos gratuitamente. Foi o que aconteceu com o estranho problema do Mac Mini, mas apenas um modelo específico foi fabricado num período de cinco meses.

Este Programa de Serviço da Apple também se aplica a Portugal, o que indica que o erro também pode ocorrer em computadores vendidos no nosso país. Segundo a empresa, o problema consiste em certos Mac Mini com processadores M2 que deixam de ligar repentinamente. Trata-se de um defeito de fabrico detetado em modelos fabricados entre 16 de junho de 2024 e 23 de novembro de 2024.

Novo Programa Serviço garante reparações gratuitas

Quem tiver um modelo com esta falha, basta introduzir o número de série na caixa Programa de Serviço e ele dir-lhe-á se se qualifica para o Programa. Se for aceite, o utilizador pode levar o Mini PC a uma Apple Store ou a um Centro de Assistência Autorizado, que o reparará gratuitamente.

Como foi lançado em 2024, este Mac Mini continua na garantia na Europa, pelo que não é necessário utilizar o Programa para reparar o seu computador gratuitamente, pois trata-se de um defeito de fábrica. Mas se o utilizar, como o defeito já foi identificado e existem diretrizes para o reparar, o processo deve, em teoria, ser mais rápido.

A Apple alerta que este Programa de Serviço só estará ativo até três anos após a primeira unidade sair da fábrica. Como era em 2024, será em 2027. O Mac Mini com processador M2 que deixa de ligar repentinamente é agora um problema reconhecido pela Apple A quem isto acontecer, pode repará-lo gratuitamente até 2027.