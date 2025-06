A nova interface da Netflix não está a agradar a todos os utilizadores

Anunciada com grande alarido no início de maio, a nova interface de TV da Netflix está a ser lançada. Mas, como acontece com toda a grande mudança, há queixas entre os utilizadores. A Netflix, no entanto, afirma que o novo design foi bem recebido.

Uma interface que não está a agradar a todos

A Netflix reformulou completamente a interface da sua aplicação para smart TVs no início de maio. A navegação lateral desapareceu e os menus estão agora centrados e na parte superior do ecrã. E, embora os elementos visuais sejam maiores, também incluirão informações como a sinopse, o elenco, o número de prémios e muito mais.

Este novo design, combinado com um sistema de recomendações muito mais agressivo, está a ser implementado nas TVs Samsung e LG. As primeiras críticas já começaram a surgir e uma das queixas mais comuns no Reddit é que a janela da aplicação exibe menos opções do que antes, com as miniaturas ficaram maiores. Alguns estão a comparar a aplicação à versão para tablets, embora os ecrãs das TVs sejam muito maiores.

Como resultado, obriga a navegar muito mais pela interface, o que torna o processo de seleção ainda mais longo. Obviamente, esta não é a reação que a plataforma esperava. A Netflix, no entanto, responde lembrando que as mudanças nas interfaces provocam sempre reações impulsivas

Netflix garante que utilizadores estão a gostar

Deu como exemplo o Spotify, no YouTube, no Instagram ou em qualquer outro lugar. Isto é especialmente verdade para uma interface que não muda há dez anos. No entanto, o novo design da Netflix foi bem recebido durante o teste beta de um ano. Mais utilizadores disseram preferir a nova interface à antiga.

A Netflix revelou que com miniaturas maiores, estão a mostrar mais informações antecipadamente para ajudar a fazer uma melhor escolha. Em vez de ver 20 ou 30 títulos de uma só vez, há agora uma visão geral imediata do conteúdo.

A dúvida agora é se esta mensagem chegará aos utilizadores mais irritados. Afinal, é em grande parte graças à sua facilidade de utilização que a Netflix conseguiu manter-se à frente dos seus concorrentes. A plataforma está a jogar aqui uma cartada arriscada, que pode trazer resultados menos positivos no futuro.