Análise Sony WF-1000XM6: dos melhores cancelamentos de ruído que já testámos

Ao longo dos últimos anos, a linha 1000X da Sony tornou-se uma referência no mercado pela excelente qualidade sonora e cancelamento de ruído líder da indústria. Os novos Sony WF-1000XM6 chegam agora com melhorias no conforto, na autonomia e na experiência sonora, prometendo elevar ainda mais a fasquia. Fique com a nossa análise.

Em fevereiro deste ano, a Sony apresentou a mais recente geração da sua série 1000X, prometendo uns auscultadores verdadeiramente sem fios com cancelamento de ruído.

Na altura, a marca prometia partir do legado da série 1000X para entregar uma qualidade de som descrita como "excecional", com a melhor precisão de cancelamento de ruído, qualidade de chamadas e conectividade melhoradas em comparação com o modelo anterior WF-1000XM5.

Testámos todas as promessas e deixamos-lhe a nossa análise aos auriculares Sony WF-1000XM6.

Detalhes dos Sony WF-1000XM6 Especificações Drivers : Dynamic Driver X

: Dynamic Driver X Tecnologia de conexão : Bluetooth 5.4

: Bluetooth 5.4 Tipo de áudio : SBC, AAC, LDAC, LC3

: SBC, AAC, LDAC, LC3 Distância suportada : 10m

: 10m Peso : cerca de 5,8g por auricular

: cerca de 5,8g por auricular À prova de água : Sim (certificação IPX4)

: Sim (certificação IPX4) Tipo de carregamento: USB-C e carregamento sem fios Qi Dentro da caixa Auriculares Sony WF-1000XM6

Cabo de carregamento USB-C

Estojo de carregamento compacto

Pontas de espuma híbrida de vários tamanhos

Guia de referência rápida e garantia

Design e Hardware

Os WF-1000XM6 seguem a linguagem de design minimalista da Sony, apresentando um formato compacto e discreto que encaixa bastante bem no ouvido. Comparativamente às gerações anteriores, estes auriculares parecem mais leves e confortáveis, especialmente em utilizações prolongadas.

A caixa de carregamento mantém o formato compacto característico da linha WF-1000X, sendo extremamente fácil de transportar no bolso ou numa mochila sem ocupar muito espaço.

O acabamento mate não só transmite uma sensação bastante premium ao toque, como também ajuda a reduzir significativamente a acumulação de impressões digitais e pequenas marcas de uso diário.

A tampa apresenta uma construção sólida e um mecanismo de abertura firme, dando uma sensação de durabilidade acima da média para um produto deste tipo.

Tal como em gerações anteriores, a Sony continua a apostar em controlos táteis totalmente personalizáveis. Através da aplicação Sony Headphones Connect é possível configurar diferentes gestos para controlar reprodução multimédia, ajustar volume, alternar entre os modos de cancelamento de ruído e ambiente, ou até ativar assistentes de voz como o Google Assistant e a Siri.

Os comandos revelaram-se bastante responsivos durante os testes e raramente falharam o registo do toque, algo importante num segmento onde muitos modelos continuam a apresentar alguma inconsistência neste aspeto.

A certificação IPX4 garante resistência contra suor e salpicos de água, tornando os WF-1000XM6 adequados para utilização diária, caminhadas, ginásio ou exercício moderado ao ar livre.

Apesar de não serem concebidos para desportos aquáticos ou exposição intensa à chuva, oferecem proteção suficiente para a maioria dos cenários do quotidiano.

O encaixe confortável e estável das pontas de espuma híbrida ajuda bastante durante atividade física, reduzindo a necessidade de reajustar constantemente os auriculares enquanto se está em movimento.

Bateria

Os Sony WF-1000XM6 oferecem uma autonomia bastante sólida para utilização diária, conseguindo atingir até 8 horas de reprodução contínua com o cancelamento de ruído ativo ligado e cerca de 12 horas com o ANC desligado.

Quando combinados com o estojo de carregamento, a autonomia total aproxima-se das 36 horas, permitindo vários dias de utilização moderada sem necessidade de procurar um carregador.

O carregamento rápido continua a ser uma das funcionalidades mais úteis destes auriculares, oferecendo várias horas de reprodução com apenas alguns minutos ligados à corrente, algo particularmente conveniente para quem está frequentemente em movimento.

Para além disso, o suporte para carregamento sem fios Qi acrescenta uma camada extra de praticidade no dia a dia, permitindo carregar o estojo facilmente através de bases compatíveis sem recorrer a cabos.

Qualidade de Som

A qualidade sonora é, sem dúvida, um dos maiores destaques dos Sony WF-1000XM6 e um dos principais motivos pelos quais a linha 1000X continua a ser uma referência no segmento premium.

Os novos drivers Dynamic Driver X conseguem entregar uma assinatura sonora extremamente equilibrada, combinando graves profundos e impactantes com médios ricos em detalhe e agudos limpos, sem exageros ou distorção mesmo em volumes mais elevados.

Independentemente do género musical, os WF-1000XM6 demonstram uma excelente separação de instrumentos e uma clareza impressionante, permitindo distinguir facilmente pequenos detalhes em faixas mais complexas.

Em músicas com maior presença vocal, as vozes surgem naturais e bem definidas, enquanto em estilos mais energéticos os graves mantêm-se fortes sem abafarem o restante espetro sonoro.

O suporte para LDAC continua a ser uma enorme mais-valia para utilizadores Android, permitindo reprodução áudio em alta resolução através de dispositivos compatíveis.

Na prática, isto traduz-se numa experiência sonora bastante próxima daquela que normalmente encontramos em auscultadores over-ear premium, algo particularmente impressionante tendo em conta o tamanho compacto destes auriculares.

Através da aplicação Sony Headphones Connect, a experiência torna-se ainda mais personalizável. É possível ajustar o equalizador manualmente, alterar a intensidade do som ambiente, configurar os modos de cancelamento de ruído e ativar funcionalidades como o 360 Reality Audio, que cria uma sensação de espacialidade bastante interessante em conteúdos compatíveis.

A aplicação oferece ainda várias opções inteligentes de adaptação automática ao ambiente e aos hábitos de utilização, tornando os WF-1000XM6 não só extremamente completos em qualidade sonora, mas também bastante versáteis no dia a dia.

Cancelamento de Ruído Ativo

A Sony continua a afirmar-se como uma das maiores referências da indústria no que toca a cancelamento de ruído ativo, e os WF-1000XM6 são prova disso mesmo.

Equipados com um novo processador dedicado ao ANC e múltiplos microfones de deteção de ruído, estes auriculares conseguem criar uma experiência extremamente imersiva mesmo em ambientes particularmente movimentados.

Durante os testes, os WF-1000XM6 demonstraram uma capacidade impressionante para reduzir ruídos constantes como motores de automóveis, ventoinhas, trânsito ou conversas em escritórios.

O isolamento conseguido é tão eficaz que, em muitos cenários, basta ouvir música a um volume relativamente baixo para praticamente eliminar tudo o que acontece à volta.

A Sony conseguiu também melhorar bastante a naturalidade do cancelamento de ruído, evitando aquela sensação de pressão nos ouvidos que alguns modelos concorrentes ainda apresentam. Isto faz com que a utilização prolongada seja bastante mais confortável, especialmente durante viagens ou sessões longas de trabalho.

O modo ambiente continua igualmente excelente e bastante mais natural do que em muitas alternativas do mercado. As vozes e sons exteriores são reproduzidos de forma clara e equilibrada, permitindo manter conversas rápidas ou estar atento ao que se passa à volta sem necessidade de retirar os auriculares.

Através da aplicação Sony Headphones Connect é ainda possível ajustar manualmente a intensidade do som ambiente ou deixar que os auriculares adaptem automaticamente o comportamento consoante o local e a atividade do utilizador.

Microfone

Os microfones apresentam uma qualidade bastante sólida para chamadas e reuniões online. Mesmo em ambientes com algum ruído exterior, a captação de voz mantém-se clara graças aos algoritmos de redução de ruído assistidos por IA.

Ainda assim, em locais extremamente ventosos, pode existir alguma perda de clareza, embora bastante menos notória do que em gerações anteriores.

Veredito

Os Sony WF-1000XM6 afirmam-se como uns dos melhores auriculares true wireless premium disponíveis atualmente. Combinam excelente qualidade sonora, cancelamento de ruído topo de gama, boa autonomia e um conjunto muito completo de funcionalidades inteligentes.

O preço elevado pode afastar alguns utilizadores, especialmente quando a própria Sony oferece alternativas mais acessíveis, mas para quem procura uma experiência premium sem compromissos, os WF-1000XM6 são uma excelente escolha.

Os Sony WF-1000XM6 encontram-se disponíveis em Portugal nas principais lojas por cerca de 249,99€.

Sony WF-1000XM6