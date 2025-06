Vendas globais de veículos elétricos atingem novos máximos

Os carros elétricos são um dos ativos mais interessantes do mercado automóvel. As grandes marcas iniciaram já a transição para esta tecnologia e novas marcas estão a chegar aos grandes mercados. Depois de meses com vendas menos positivas, o mercado parece estar a mudar novamente. A provar isso, temos agora vendas globais de carros elétricos a atingirem novos máximos.

China contribui para as vendas de elétricos

Houve um aumento significativo nas vendas globais de veículos elétricos nos primeiros cinco meses de 2025. Segundo os dados mais recentes publicados, foram vendidos 1,6 milhões de veículos elétricos em todo o mundo em maio. As vendas totais no período de janeiro a maio atingiram 7,2 milhões de unidades, um aumento de 28% face ao período homólogo.

A China é a maior responsável por este crescimento. Em maio, foram vendidos 1 milhão de veículos elétricos no país. Este número representa um recorde de vendas num só mês e um aumento de 33% face a 2024. Em comparação com abril, registou-se um aumento de 10%.

O domínio da China no mercado dos veículos elétricos não se limita apenas aos números de vendas. Os fabricantes nacionais, em particular, determinam a direção do mercado. O fabricante chinês BYD continua a influenciar o mercado interno, ao mesmo tempo que se abre ao mercado europeu.

Mercados globais garantem fatia destes carros

O mercado de carros elétricos na Europa também está em ascensão. Nos primeiros cinco meses, foram vendidas 1,6 milhões de unidades, um crescimento de 27%. A Alemanha liderou com um aumento de 45%, seguida pelo Reino Unido com 32%. O desenvolvimento mais veio do sul. Espanha tornou-se o mercado com o crescimento mais rápido do continente, com um aumento de 72% em relação ao ano anterior, enquanto a Itália ficou em segundo lugar, com um crescimento de 58%.

Apesar deste crescimento global, o mercado norte-americano apresentou um crescimento limitado. A região registou um aumento de apenas 3% nos primeiros cinco meses do ano. A remoção de alguns incentivos no Canadá provocou uma quebra de 20% nas vendas no país. Nos EUA, o crescimento de 4% foi conseguido graças aos créditos fiscais federais.

Os dados dos primeiros cinco meses de 2025 mostram que os veículos elétricos estão agora no centro da indústria automóvel global. Estes dados contrariam o passado recente, onde as vendas caíram de forma preocupante e com muitas marcas a reajustarem os seus planos.