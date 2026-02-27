Netflix desiste: Paramount ganha a disputa e comprará a Warner Bros. Discovery

A gigante do streaming Netflix anunciou oficialmente a sua saída da disputa pela aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), deixando o caminho livre para a Paramount Skydance. Esta reviravolta vai consolidar novos impérios mediáticos.

Netflix desiste da Warner Bros. Discovery

A Netflix confirmou, na passada quinta-feira, que não apresentará uma contraproposta pela WBD. A decisão surge após o conselho de administração da WBD ter classificado a oferta mais recente da Paramount Skydance, liderada por David Ellison, como "superior". Com este passo atrás, a Paramount Skydance posiciona-se agora como a única candidata à compra.

Diferente da estratégia da Paramount, que procura a aquisição da totalidade da empresa, a Netflix estava interessada apenas em ativos específicos, nomeadamente o serviço de streaming, o canal HBO e os estúdios de cinema. Em comunicado, a Netflix justificou a decisão sublinhando a sua disciplina financeira.

Embora o negócio pudesse gerar valor, o preço necessário para igualar a oferta da Paramount tornou a transação economicamente desinteressante. Os co-CEOs da Netflix, Ted Sarandos e Greg Peters, reforçaram que a aquisição era vista como algo positivo apenas se o preço fosse justo, e não uma necessidade absoluta a qualquer custo.

Os detalhes financeiros da proposta da Paramount Skydance

A reação do mercado à desistência da Netflix foi marcadamente positiva, com as ações da empresa a subirem cerca de 15% nas negociações após o fecho da bolsa. Este aumento reflete o alívio dos investidores, que temiam uma desvalorização ainda maior do título, que já tinha caído mais de 20% desde o anúncio do interesse pela WBD em dezembro.

A oferta vencedora da Paramount aumentou o valor por ação de 30 para 31 dólares, o que avalia a Warner Bros. Discovery em aproximadamente 77 mil milhões de dólares. Quando incluída a dívida da WBD, o valor total da operação ultrapassa os 110 mil milhões de dólares.

A proposta inclui ainda salvaguardas, como uma taxa de rescisão inversa de 7 mil milhões de dólares caso os reguladores bloqueiem o negócio, além do reembolso de eventuais custos associados ao cancelamento do acordo prévio com a Netflix.

Embora a Paramount Skydance esteja em vantagem, o processo ainda não está concluído. Está agendada para 20 de março uma votação entre os acionistas da WBD. Antes disso, o conselho de administração deverá aprovar formalmente a rescisão do contrato com a Netflix, o que poderá acontecer a qualquer momento.

David Zaslav, CEO da WBD, manifestou o seu entusiasmo com o potencial desta fusão, elogiando a Netflix pela parceria durante as negociações, mas sublinhando que o acordo com a Paramount criará um valor tremendo para os acionistas.

