Warner Bros recebe oferta mais alta da Paramount na acesa disputa com a Netflix

A batalha pelo controlo da Warner Bros. Discovery intensifica-se com a entrada de uma nova e mais alta proposta da Paramount, colocando em causa o acordo anteriormente delineado com a Netflix.

As propostas divergentes da Paramount e da Netflix

A Warner Bros. Discovery confirmou hoje que se encontra a analisar uma oferta de aquisição revista submetida pela Paramount. Apesar deste novo desenvolvimento, a administração da empresa continua, para já, a recomendar aos seus acionistas a proposta concorrente da Netflix.

A nova investida da Paramount surge após o encerramento de um período de negociações com a Skydance, proprietária da empresa, sem que tivessem sido divulgados detalhes específicos sobre os valores revistos. Contudo, o mercado antecipa que a Paramount tenha subido os valores para tentar demover a Warner do seu atual alinhamento com a Netflix.

A estratégia da Paramount é abrangente: a empresa pretende adquirir a Warner Bros. na sua totalidade, englobando canais como a CNN e o Discovery. Para tal, apresentou uma proposta de 77,9 mil milhões de dólares em numerário, o que, incluindo a dívida, eleva o valor da operação para aproximadamente 108 mil milhões de dólares.

Em contrapartida, a Netflix demonstra interesse apenas nos ativos de produção cinematográfica e no serviço de streaming da Warner, oferecendo cerca de 83 mil milhões de dólares. O conselho de administração da Warner tem demonstrado preferência por este modelo, mantendo o acordo com a gigante do streaming ativo até à votação decisiva dos acionistas, agendada para o dia 20 de março.

Preocupações com a concorrência

A possível fusão suscita receios significativos quanto à concentração de poder no setor do entretenimento. Grupos de defesa da indústria e legisladores alertam que a absorção da Warner por qualquer um destes intervenientes poderá reduzir a diversidade de conteúdos e levar ao aumento dos preços das subscrições para os consumidores.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já iniciou processos de revisão para avaliar possíveis violações das leis anticoncorrenciais.

A Paramount argumenta que uma vitória da Netflix consolidaria excessivamente o domínio desta no mercado de vídeo sob procura. Por outro lado, a Netflix defende que a sua entrada no setor dos grandes estúdios preservaria a operação cinematográfica da Warner, ao passo que uma fusão com a Paramount uniria dois dos cinco maiores estúdios de Hollywood, reduzindo drasticamente a concorrência direta no mercado tradicional e televisivo.

