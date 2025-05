Netflix revela nova experiência de TV: design melhorado, novo sistema de pesquisa, e mais

Num evento online "Netflix Product & Tech Event", Eunice Kim, Diretora de Produto, e Elizabeth Stone, Diretora de Tecnologia, revelaram ao Pplware as mais recentes inovações que prometem transformar a forma como interagimos com a plataforma de streaming mais popular do mundo.

A Netflix prepara-se para lançar uma interface de TV renovada, descrita por Eunice Kim como "igual àquela que já conhecíamos e adoramos, só que melhor". O objetivo principal desta atualização é simplificar a navegação e ajudar os membros a encontrar facilmente algo para ver. Além disso, também traz novidades para a experiência mobile.

📺 Uma nova cara para a Netflix na TV: mais simples e intuitiva

As principais melhorias incluem:

Informação centralizada e relevante: todos os detalhes importantes para a escolha de um título, como prémios ("Vencedor de um prémio Emmy") ou popularidade ("Top 1 em séries"), serão apresentados de forma clara no ecrã.

todos os detalhes importantes para a escolha de um título, como prémios ("Vencedor de um prémio Emmy") ou popularidade ("Top 1 em séries"), serão apresentados de forma clara no ecrã. Atalhos mais acessíveis: as opções de "Pesquisa" e "Minha Lista", anteriormente mais escondidas, passam para o topo do ecrã, tornando-se mais visíveis e fáceis de utilizar.

as opções de "Pesquisa" e "Minha Lista", anteriormente mais escondidas, passam para o topo do ecrã, tornando-se mais visíveis e fáceis de utilizar. Recomendações aprimoradas em tempo real: a página inicial oferecerá sugestões ainda mais alinhadas com os interesses individuais de cada utilizador, facilitando a descoberta de novos conteúdos a qualquer momento.

a página inicial oferecerá sugestões ainda mais alinhadas com os interesses individuais de cada utilizador, facilitando a descoberta de novos conteúdos a qualquer momento. Design limpo e moderno: a nova página inicial apresentará um visual mais clean e moderno, refletindo a qualidade que os utilizadores esperam da Netflix.

Elizabeth Stone destacou que a força da Netflix reside na sua capacidade única de "combinar a melhor tecnologia com o melhor entretenimento", sendo a tecnologia o motor por detrás do alcance, das recomendações e do envolvimento dos fãs.

📱 Inteligência artificial e novas formas de descobrir conteúdo no mobile

A experiência mobile também receberá atualizações significativas, com a introdução de funcionalidades que prometem revolucionar a forma como pesquisamos e descobrimos séries e filmes:

Pesquisa com inteligência artificial generativa: a Netflix está a testar a incorporação de IA generativa no processo de pesquisa. Uma funcionalidade opcional em versão beta para iOS permitirá que os utilizadores encontrem títulos utilizando linguagem natural como, por exemplo: "Quero ver algo divertido".

a Netflix está a testar a incorporação de IA generativa no processo de pesquisa. Uma funcionalidade opcional em versão beta para iOS permitirá que os utilizadores encontrem títulos utilizando linguagem natural como, por exemplo: "Quero ver algo divertido". Feed vertical de descoberta: nas próximas semanas, será testado um feed vertical com clips de séries e filmes, oferecendo uma maneira mais dinâmica e divertida de descobrir novos conteúdos. Os utilizadores poderão clicar no ecrã para assistir imediatamente, adicionar à "Minha Lista" ou partilhar com amigos.

O futuro da Netflix

Elizabeth Stone concluiu a apresentação reforçando que esta nova experiência proporciona à Netflix a capacidade de evoluir e inovar de forma mais ágil no futuro. O objetivo é claro: tornar a Netflix ainda melhor e continuar a conectar o público com mais séries, filmes e jogos que irão adorar.

Ficamos entusiasmados com as novidades apresentadas e ansiosos por experimentar estas melhorias.

