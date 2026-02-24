PplWare Mobile

DeepSeek terá usado chips Blackwell proibidos da Nvidia! Washington está furiosa

· Inteligência Artificial 2 Comentários

Autor: Rui Neto

  1. Zé Fonseca A. says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 20:33

    ah e tal, deepseek é mais eficiente e mais rapido, até corre em gpus chineses..
    passado tantos anos e ainda acreditam em propaganda comunista

  2. Max says:
    24 de Fevereiro de 2026 às 21:15

    “De acordo com declarações de funcionários do governo dos EUA e relatórios de inteligência (citados pela Reuters e The Information), a DeepSeek terá utilizado chips Blackwell para treinar o seu modelo de próxima geração (sucessor do R1)”.
    Treinar o modelo, ao que se se diz com uso intensivo de “destilação” (aprender com modelos existentes como GPT-4o e Claude 4.5), é mais exigente em termos de perfomance. E sim, espera-se que o novo modelo (V5/R2, a lançar em março) corra em GPU IA chinesas, da Huawei.

