Os carros chineses são seguros? A BYD não responde com palavras: Seal 6 DM-i

Hoje em dia tudo começa com a perceção. Não falamos de fatos reais, mas o que as pessoas depreendem de uma avaliação pessoal, quase sempre pouco factual. Se há quem acredite que os carros chineses não são seguros, a BYD responde, mas com factos.

O sedan híbrido plug-in chinês que chegou ao mercado no ano passado enfrentou os testes da ANCAP, com o mesmo rigor e procedimentos da Euro NCAP, conseguindo melhores resultados do que um modelo da Tesla cuja chegada à Europa é aguardada.

Há quem duvide tanto da segurança como da qualidade dos carros fabricados na China, apesar de existirem vários fabricantes europeus a vender automóveis produzidos na China no nosso mercado.

É verdade que há alguns modelos cuja qualidade de acabamentos deixa a desejar, mas no tema da segurança alguns estão não só a passar com distinção, como também com nota máxima.

A ANCAP, equivalente da Euro NCAP para a Austrália e Nova Zelândia, exatamente com os mesmos procedimentos, critérios e rigor, publicou os seus mais recentes resultados provenientes dos laboratórios com que trabalha. E, efetivamente, dois carros fabricados na China receberam a nota máxima, as 5 estrelas, que agora são atribuídas de uma forma ligeiramente diferente da utilizada até aqui.

O sedan chinês que recebe nota máxima em segurança

Importa destacar que a ANCAP funciona de forma tão paralela à Euro NCAP que os resultados dos carros testados num lado do mundo são igualmente válidos no outro. Um exemplo muito próximo de nós é o Toyota Corolla.

O modelo mais vendido da gigante japonesa no segmento dos compactos foi testado pela ANCAP, sendo o resultado válido para as estradas europeias, já que os procedimentos estão harmonizados há bastante tempo.

O modelo que conseguiu a melhor classificação nesta ocasião foi o BYD Seal 6 DM-i (BYD Seal 06 na China). Na categoria de proteção de passageiros adultos obteve uma pontuação de 92%, com uma classificação excelente em colisão frontal, impacto lateral e impacto contra poste.

No caso de impacto frontal parcial, como aquele que pudemos observar ao vivo há meses nos Países Baixos, os resultados de proteção para o peito e pernas, devido ao movimento da zona dos pedais, não foram os ideais, tendo o condutor sofrido danos.

Ainda assim, a zona do passageiro dianteiro ficou perfeitamente protegida.

5 estrelas ANCAP para o BYD Seal 6 DM-i

Na categoria de proteção de passageiros infantis recebeu uma pontuação de 90%, protegendo adequadamente crianças entre os 6 e os 10 anos. A única crítica prende-se com a fixação no centro da fila traseira para cadeiras de criança.

Na proteção de utilizadores vulneráveis da estrada conseguiu uma pontuação de 84%, uma vez que partes do para-brisas e do pilar A poderão provocar mais ferimentos em peões do que o habitual.

O Tesla Model Y L também revelou fragilidades

Onde o Model Y L apresentou mais problemas foi na proteção de crianças, concretamente na fixação das cadeiras tanto na segunda como na terceira fila de bancos. No caso da terceira fila, os técnicos da ANCAP não conseguiram fixar as cadeiras, nem viradas para a frente nem para trás, utilizando os pontos ISOFIX.

O que é o ISOFIX? A segurança automóvel infantil envolve vários sistemas concebidos para proteger as crianças em viagem, sendo o ISOFIX um dos mais importantes. Ao optar por uma cadeira auto equipada com este sistema, está a escolher uma solução mais prática, estável e segura para transportar a criança. Mas afinal, o que é o ISOFIX e porque é hoje considerado o padrão de segurança mais recomendado? O que é o ISOFIX? O ISOFIX é um sistema internacional normalizado para instalação de cadeiras auto infantis. Em vez de utilizar apenas o cinto de segurança do automóvel, a cadeira fixa-se diretamente à estrutura do veículo através de pontos de ancoragem metálicos incorporados nos bancos. Esses pontos encontram-se geralmente entre o encosto e o assento dos bancos traseiros. A cadeira, ou a respetiva base, encaixa diretamente nesses suportes, criando uma ligação mais firme e segura ao automóvel. Porque é mais seguro? Uma das maiores vantagens do ISOFIX é a redução significativa do risco de instalação incorreta. Estudos mostram que muitas cadeiras auto montadas apenas com o cinto de segurança acabam mal instaladas, comprometendo a proteção da criança em caso de acidente. Com o ISOFIX, a instalação torna-se mais simples e intuitiva. Muitas cadeiras incluem indicadores visuais que confirmam se tudo ficou corretamente encaixado. Além disso, como a cadeira fica diretamente ligada ao chassis do veículo, existe maior estabilidade e menor movimento em situações de travagem brusca ou colisão. Como funciona na prática? Nas cadeiras para bebé, o mais comum é existir uma base ISOFIX instalada permanentemente no carro. A cadeira encaixa depois nessa base através de um sistema “Click & Go”, permitindo colocar e retirar o bebé rapidamente. Já nas cadeiras para crianças mais crescidas, o sistema pode funcionar em conjunto com o cinto de segurança do automóvel, aumentando a estabilidade da cadeira durante a viagem. Alguns modelos incluem ainda um terceiro ponto de fixação adicional, como: Uma perna de apoio ao chão

Um sistema Top Tether, fixado atrás do banco Estas soluções ajudam a evitar rotações excessivas em caso de impacto. ISOFIX e a norma i-Size O sistema ISOFIX está diretamente associado à norma europeia i-Size, uma regulamentação mais recente criada para aumentar a segurança das crianças no automóvel. As cadeiras homologadas segundo a norma i-Size utilizam obrigatoriamente ISOFIX, precisamente porque este sistema reduz erros de instalação e melhora a proteção em caso de acidente. Além disso, a norma i-Size introduziu critérios mais rigorosos relativamente à proteção lateral e ao transporte das crianças em posição virada para trás durante mais tempo. O meu carro tem ISOFIX? Desde 2006, o ISOFIX passou a ser presença quase obrigatória nos automóveis novos vendidos na Europa. Atualmente, a maioria dos veículos possui este sistema, sobretudo nos lugares traseiros laterais. A forma mais simples de confirmar é: Consultar o manual do automóvel

Procurar etiquetas ou símbolos ISOFIX nos bancos traseiros Vale a pena escolher uma cadeira com ISOFIX? Para muitos pais, a resposta é claramente sim. O sistema oferece: Maior segurança

Instalação mais simples

Menor probabilidade de erro

Mais estabilidade durante a viagem

Maior comodidade no dia a dia Por estes motivos, o ISOFIX tornou-se uma das soluções mais recomendadas para o transporte infantil automóvel.

Ainda assim, o resultado foi de 84%, garantindo que o modelo fabricado na gigafábrica da Tesla em Xangai continua a ser um automóvel de referência em segurança.

Um carro atual com 4 estrelas pode ser melhor do que um de 5 estrelas em 2021

Para conseguir atualmente as 5 estrelas, é necessário atingir 80% ou mais em cada uma das áreas avaliadas, podendo existir alguma compensação entre categorias.

Por exemplo, em 2025 o EBRO s400 ficou pelos 78%, muito perto de alcançar as 5 estrelas. Ainda assim, a Euro NCAP considera-o mais seguro do que carros que, em 2020 ou 2021, conseguiram as 5 estrelas, tal foi o aumento do rigor dos testes em apenas poucos anos.