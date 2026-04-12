Pela primeira vez, a Apple lidera as vendas globais de smartphones no primeiro trimestre

A Apple liderou oficialmente as vendas globais de smartphones no primeiro trimestre de 2026, marcando um feito histórico para a empresa num trimestre de março.

Os dados da Counterpoint Research mostram que a Apple alcançou uma quota de mercado de 21%, com um crescimento anual de 5%, mesmo numa altura em que o restante setor viu as vendas totais caírem 6% no mesmo período.

Crescimento sustentado após um 2025 forte

Esta vitória trimestral surge após um 2025 bem-sucedido, em que a Apple ultrapassou a Samsung como maior fabricante mundial de smartphones em volume.

O impulso prolongou-se no início do ano, e o CEO Tim Cook descreveu-o como uma procura “impressionante” pela linha iPhone 17.

A Apple beneficiou também de um aumento significativo das vendas na China reportado no mês passado, onde a marca cresceu 23% nas primeiras semanas do ano, enquanto os concorrentes locais enfrentavam dificuldades.

Escassez global de memória impacta o setor

Um dos principais temas deste trimestre é uma grave escassez global de memória DRAM e NAND. Os fornecedores estão atualmente a dar prioridade a centros de dados de IA com margens mais elevadas, deixando os fabricantes de smartphones a lidar com custos de componentes muito mais altos.

A Apple parece estar relativamente protegida desta pressão, apoiada pelo seu posicionamento premium e por uma cadeia de fornecimento fortemente integrada.

Enquanto os concorrentes sentem o impacto, a empresa tem estado melhor posicionada para gerir o aumento dos custos, mantendo assim o seu ritmo de crescimento.

Samsung perde terreno e ajusta estratégia

A Samsung caiu para o segundo lugar, com uma quota de 20%. A descida deveu-se em parte ao atraso no lançamento da série Galaxy S26 e à fraqueza geral nos seus modelos mais acessíveis, direcionados para o mercado de massas.

Para combater o aumento dos custos dos componentes, a Samsung começou a simplificar a sua oferta de entrada e a direcionar os consumidores para configurações mais caras.

Xiaomi em queda, enquanto Google e Nothing crescem

A Xiaomi manteve a terceira posição, mas viu as suas vendas caírem 19% em termos anuais, a maior quebra entre as cinco principais marcas.

A empresa está fortemente exposta ao segmento económico, que tem sido o mais afetado à medida que os custos de memória aumentam.

Já a Google e a Nothing conseguiram crescer, com aumentos das vendas de 14% e 25%, respetivamente, impulsionados por estratégias de produto mais focadas e maior tração nos seus mercados-alvo.

Mudança estratégica no mercado até 2027

A escassez de memória deverá prolongar-se até ao final de 2027 e já está a alterar a forma como os fabricantes de smartphones abordam o mercado.

Em vez de perseguirem volume, muitos estão a mudar o foco para a proteção de margens, reduzindo modelos de gama baixa e apostando mais em dispositivos premium.

Este tipo de mudança tende a favorecer empresas como a Apple, que podem apoiar-se em serviços de elevada margem e numa estratégia de hardware ultra premium para compensar o aumento dos custos.