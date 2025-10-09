Pombos-correio: o primeiro serviço de mensagens aéreo da história

Muito antes da invenção do telégrafo, do telefone ou da internet, os pombos-correio foram protagonistas de um dos primeiros e mais engenhosos serviços de comunicação à distância.

Estes animais desempenharam um papel fundamental na transmissão de mensagens durante séculos, ligando cidades, exércitos e impérios inteiros.

Uma história milenar

O uso dos pombos como mensageiros remonta à Antiguidade. Há registos de que os egípcios e persas, há mais de 3.000 anos, já utilizavam estas aves para enviar mensagens escritas. O Império Romano, conhecido pela sua organização e estratégia militar, também recorreu aos pombos para comunicar com as tropas em campanha.

Durante a Idade Média, os pombos-correio continuaram a ser utilizados, especialmente por mercadores, cidades fortificadas e nobres, que os usavam para transmitir informações de forma rápida e segura. O sistema era simples, mas eficaz: os pombos, treinados para regressar sempre ao seu ninho, transportavam pequenas mensagens amarradas às patas.

De mensageiros medievais a heróis de guerra

Com o passar dos séculos, o papel dos pombos manteve-se relevante. Durante a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, estas aves voltaram a ser fundamentais. Em tempos de conflito, quando as comunicações por rádio eram facilmente interceptadas, os pombos tornaram-se mensageiros fiéis e discretos.

Um dos casos mais famosos é o do pombo Cher Ami, que salvou cerca de 200 soldados americanos durante a Primeira Guerra Mundial ao conseguir entregar uma mensagem crucial, mesmo estando gravemente ferido.

Um legado de comunicação

Apesar de terem sido substituídos pelas tecnologias modernas, os pombos-correio deixaram uma marca profunda na história da comunicação. Representam um dos primeiros sistemas organizados de envio de mensagens e certamente o primeiro “serviço aéreo postal” conhecido.

Hoje, continuam a ser lembrados não apenas pela sua utilidade histórica, mas também como símbolo da engenhosidade humana e da ligação única entre pessoas e animais no avanço da comunicação.

