Pneu do carro rebentou num buraco na estrada? Pode pedir indemnização

Sabia que se passar num buraco na estrada que não estava sinalizado pode pedir indemnização pelo rebentamento de um pneu ou outra situação?

As vias públicas têm entidades responsáveis pela sua gestão e manutenção. Dependendo do tipo de estrada, a responsabilidade pode pertencer a:

Infraestruturas de Portugal – estradas nacionais e algumas vias estruturantes;

– estradas nacionais e algumas vias estruturantes; Câmaras Municipais – ruas e estradas municipais;

– ruas e estradas municipais; Concessionárias privadas, como a Brisa – em várias autoestradas.

Se existir um problema na via (como um buraco significativo), sem sinalização adequada e que cause danos diretos no veículo, pode haver lugar a responsabilidade civil da entidade gestora.

O que precisa de provar?

Para que o pedido tenha fundamento, é essencial demonstrar:

Que o buraco existia e representava perigo para a circulação;

Que não estava devidamente sinalizado;

Que os danos resultaram diretamente desse obstáculo.

Sem prova do nexo causal entre o estado da via e o dano sofrido, a reclamação poderá ser recusada.

O que fazer no momento do incidente?

Se passar por esta situação, há passos que podem fazer toda a diferença:

Tire fotografias ao buraco (de vários ângulos) e aos danos no veículo;

Registe a localização exata (rua, número de porta próximo ou quilómetro da via);

Sempre que possível, chame a PSP ou GNR para elaborar auto de ocorrência;

Guarde todas as faturas (reboque, pneus, jantes, alinhamento de direção, etc.).

Estes elementos são fundamentais para sustentar o pedido.

Depois de identificar a entidade responsável pela estrada, deverá enviar uma exposição formal, preferencialmente por escrito (carta registada ou email oficial), incluindo: descrição detalhada do sucedido, fotografias, auto de ocorrência (se existir), orçamento ou fatura da reparação e dados pessoais e bancários.

Na maioria dos casos, o processo é encaminhado para a seguradora da entidade gestora.

Caso o pedido seja indeferido e considere que tem razão, pode recorrer aos Julgados de Paz ou aos tribunais. Em valores reduzidos, os Julgados de Paz tendem a ser uma solução mais rápida e económica.