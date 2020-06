Tal como acontece todos os anos, a Apple reúne na WWDC as suas novidades de software, em especial, dos seus sistemas operativos. Este ano não foi diferente, ainda que a forma como decorreu a apresentação tenha sido virtual e totalmente baseada na Internet.

As novidades foram muitas, focando-se nas melhorias que a empresa criou para os seus sistemas operativos. Houve algumas surpresas, que, na verdade, eram já faladas e que assim se confirmaram para este ecossistema.

Mesmo não sendo conhecidas na sua totalidade, há já algum tempo que se especulava sobre o que a Apple estaria a preparar para apresentar na WWDC. Sabia-se que estavam centradas nos seus sistemas operativos e no que estes podem dar aos utilizadores.

O novo iOS 14

A primeira novidade que esteve visível nesta apresentação foi o novo iOS. A Apple preparou o iOS 14 para dar ainda mais aos utilizadores, focando-se essencialmente na sua interface. Esta reuniu um conjunto de melhorias e de otimizações.

Esta otimização vai estar visível nas apps, que têm agora uma nova área onde estão todas presentes, evitando que o utilizador tenha de andar a saltar entre ecrãs. Assim, será mais simples e mais rápido aceder a elas.

Também os widgets têm novidades importantes nesta nova versão do sistemas do iPhone. Para além de poderem ter dimensões maiores, e logo mais informação, podem também estar presentes nos diferentes ecrãs, integrados com os ícones das apps.

A Siri, uma presença neste sistema há alguns anos, tem também alterações importantes. Com uma interface mais compacta, está mais simples de usar e menos intrusiva. Esta assistente está também mais inteligente, o que melhora a sua utilização.

No iOS 14, a Apple destaca ainda mais novidades. Falamos das App Clips, que são, na verdade, apps mais pequenas e reduzidas que dão acesso a tudo o que as apps totais dão acesso, mas sem ocupar o ecrã. Outra novidade é o PiP, que vai permitir que os vídeos flutuem no ecrã.

Há também novidades na Apple Car. Novas imagens de fundo e novas ações, como estacionar ou pedir comida. Outra novidade está no fim das chaves. Com o iOS 14, e recorrendo ao NFC, um iPhone pode abrir um carro, de forma segura e controlada.

Por fim, temos a app Mensagens que permite colocar os contactos preferidos no topo, para facilitar o acesso às mensagens prioritárias. Nos grupos, e para garantir uma melhor ordem, podem ser enviadas respostas diretas e é possível mencionar um utilizador.

Há uma nova app Conversation, para ajudar e facilitar a tradução e também os Mapas têm mais detalhe e podem agora mostrar rotas para bicicletas.

iPadOS tem também novidades

No iPadOS, a Apple seguiu a mesma linha de desenvolvimentos do iOS 14. Esta nova versão dedicada ao tablet da Apple recebe a grande maioria das novidades que foram criadas para o sistema do iPhone e que são agora transversais.

Claro que a marca se concentrou em criar novidades, que chegam em breve e que vão melhorar ainda mais este sistema operativo. Estão focadas nas apps que acompanham esta proposta e que são já dedicadas e criadas para este sistema.

No que toca a novidades exclusivas do iPadOS temos muitas na sua interface. Assim, as apps dedicadas a este sistema têm melhorias bem visíveis desde o primeiro momento. Na app Fotos existe agora uma barra lateral para dar acesso a todas as coleções.

As chamadas que o iPad recebe deixaram de ser intrusivas e estão agora muito mais discretas. Ainda bem visíveis, mas deixam de ocupar todo o ecrã. Também outros alertas que surjam, como do Apple Pencil, são muito mais discretos.

É também neste elemento, agora essencial, que existem muitas melhorias. É possível escrever diretamente em qualquer caixa de texto e este será transformado em informação útil, transposta para ser interpretada.

Por fim, e no campo da pesquisa, esta passa a seguir o que existe já no macOS, surgindo no centro do ecrã. Não ocupa mais do que o necessário e está assim mais útil.

Funcionalidades dos AirPods melhoradas

Algo que não se esperava na WWDC deste ano eram novidades nos AirPods. Ainda assim, a Apple resolveu trazer algumas melhorias a este sistema e, assim, dar ainda mais aos utilizadores.

A mais interessante está mesmo na nova capacidade destes poderem seguir o utilizador pelos diferentes equipamentos onde vai estando ligado. Isto permite que a qualquer momento se mude a app e o dispositivo, tendo a certeza que os AirPods estão disponíveis e conectados.

Em breve, e de forma transparente, será possível mudarem de um podcast no iPhone para uma app de música no iPad, uma vez que os AirPods alteram a ligação e passam a transmitir o áudio deste último equipamento. Também ao mudar para uma app no macOS, estes seguem para o computador.

Outra novidade importante, e esta para os AirPods Pro, é o áudio espacial. A Apple consegue simular áreas de origem do som, melhorando a sua utilização e a sua qualidade. A melhoria vai ao ponto de detetar movimento da cabeça e adaptar o áudio a essa situação.

Apple Watch renova-se no watchOS 7

Ao nível do Apple Watch há também algumas novidades importantes. A Apple quer dar ao seu relógio mais informação, em especial, no seu ecrã e nas faces de relógio. Há aqui um trabalho grande nesta área.

A interface deste relógio passa a dar mais informação aos utilizadores, com os programadores a terem acesso a mais informação desta área importante. Mesmo que os dados venham de apps não instaladas, estas vão ser propostas.

A Apple quer levar esta parte mais longe e permite agora que os utilizadores partilhem as suas faces. Assim, vai ser possível estes mostrarem aos seus contactos mais próximos o que usam. O que chegou também, e era pedido há alguns anos, foi a monitorização do sono.

Por fim, o Apple Watch tem uma novidade para estes tempos de pandemia. O watchOS deteta agora quando o utilizador está a lavar as mãos e acompanha-o neste processo. Esta deteção é feita através dos movimentos e também do som da água. Com informação visual e sonora, o utilizador saberá se tem ou não as mãos bem lavadas.

As novidades do tvOS

O sistema operativo dedicado à Apple TV teve também algumas novidades. A Apple aproveitou algumas das melhorias de outros sistemas e trouxe-as para o tvOS. Desta forma, aproxima-se do que é oferecido noutras áreas.

Assim, terá suporte para multiutilizadores e permitirá uma experiência única a cada um que usar a Apple TV. Também vai haver suporte para controladores Xbox Elite 2 e Xbox Adaptive. O PiP é também agora uma presença garantida.

Outra das novidades é a integração do Home (Casa). Ou seja, com o novo tvOS 14 podemos ver o estado dos equipamentos de casa na nossa TV. Tirar proveito dos automatismos e agilizar algumas ações, sempre com a monitorização da TV.

Relativamente aos jogos também há novidades. Com a nova versão do sistema da Apple TV haverá suporte nos jogos para multiutilizador e várias melhorias ao nível gráfico.

macOS Big Sur: a grande novidade dos computadores

Outro elemento fundamental da WWDC, e desta em particular, é o macOS. A Apple foca-se em apresentar a nova versão neste evento, avançando depois com a sua melhoria ao longo dos meses seguintes. Este ano, claro, não foi exceção.

O novo macOS tem o nome Big Sur e está também focado em mudar a sua interface, para ser mais simples e mais lógica. Temos, assim, novos ícones e uma nova barra de aplicações redesenhada e totalmente adaptada a este novo ambiente gráfico. Também as apps estão ajustadas e melhoradas.

No Explorador há uma ocupação mais eficiente do espaço, com uma nova sidebar e um novo cabeçalho, com ferramentas mais discretas e sempre prontas a serem usadas. Esta novidade é espalhada a outras apps da Apple, que assim ficam com uma imagem totalmente diferente e mais ajustada ao que o utilizador pretende.

No campo das apps há novidades importantes nas Mensagens, com uma nova pesquisa mais poderosa e mais direta. Também a app de mapas está totalmente nova, com todas as melhorias que foram trazidas para os outros sistemas.

O Safari vai também receber melhorias importantes. A Apple afirma ter um browser melhor do que aquele que a Google criou. A marca ressalva que, para além da velocidade e dos recursos, tem também mais segurança.

Esta é uma área importante e está cada vez mais no foco. Em especial, nas extensões, que têm agora um controlo ainda maior no que toca ao acesso aos dados dos utilizadores. Pode ser definido que estes acedam de forma permanente ou diária, para, assim, não lerem dados desnecessários.

Para preparar a migração para a nova arquitetura da Apple, o software do macOS Blig Sur tem de ser alterado. Assim, e para além da transformação que os programadores vão ter de realizar, há também a presença da Roseta 2, que permite traduzir as apps para os utilizadores, de forma transparente.

A virtualização foi também melhorada e pode explorar todas as funcionalidades, quer se use Linux, Dockers ou outros sistemas que se pretenda. Também as próprias apps do iPhone e do iPad vão correr nesta nova estrutura.

O futuro chega com Apple Silicon

Para o fim, a Apple guardou a sua maior surpresa, que vinha a ser falada há alguns anos. A marca tem finalmente o seu processador para usar nos Mac’s e que vai trazer uma melhoria de desempenho único.

Ao ter o Apple Silicon, a marca consegue garantir uma melhor gestão de energia, uma maior proteção e um melhor desempenho do GPU. Assim, estes vão ser Mac’s ainda melhores e com um desempenho além do esperado.

Claro que será necessário realizar uma transição completa e isso obriga a que o software seja transposto para a nova arquitetura. A Apple já está a tratar disso e contactou a maioria das empresas que desenvolvem para a sua plataforma.

A marca garante também que, para além das suas próprias apps, o Logic e o Final Cut Pro otimizados estarão disponíveis para o primeiro dia. Vai haver ainda uma forma simples de transpor as apps para o processador da Apple, diretamente no XCode.

A Apple conta colocar no mercado as suas primeiras propostas já no final do ano. Não revelou quais vão ser as primeiras linhas a usar o Apple Silicon e, assim, a ter acesso a todas estas melhorias.

Todas as novas versões dos sistemas operativos da Apple apresentados na WWDC vão ser já hoje disponibilizadas para os programadores. Algumas vão ter programas de testes públicos e chegarão finalmente no outono.