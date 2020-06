tvOS 14: O novo e fantástico sistema para a Apple TV

Quem tem uma Apple TV certamente que tem a fantástica experiência de ver conteúdos na TV. Esta box inteligente da gigante de Cupertino é uma das melhores do mercado e integra facilmente com outros dispositivos e serviços da empresa.

Se até agora a Apple TV já oferecia fantásticas funcionalidades com o tvOS 14 ficou ainda melhor.

A Apple TV tem uma nova versão do seu sistema operativo, o tvOS. Com o tvOS 14, a Apple garante uma melhor experiência de utilização da sua set-top-box e adicionou novas funcionalidades.

Uma das principais novidades é que com a nova versão do sistema para TV, a Apple TV passa a suportar controladores Xbox Elite 2 e Xbox Adaptive e o PiP. Além disso, o verviço Apple TV+ chegará às TVs da Sony e Vizio este verão. Esta é uma excelente novidade, que poderá levar mais utilizadores a usarem o serviço de streaming da Apple.

Outra das novidades é a integração do Home Screen. Ou seja, com o novo tvOS 14 podemos vir o estado dos novos equipamentos de casa na nossa TV. Relativamente aos jogos também há novidades. Com a nova versão do sistema da Apple TV haverá suporte nos jogos para multi-utilizador e várias melhorias ao nível gráfico.

Por fim a Apple revelou que também haverá melhorias ao nível do AirPlay, passando a suportar resoluções 4k.