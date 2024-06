iOS 18 introduz um novo modo para proteger a bateria do iPhone. Ative-o logo que possível

O iOS 18 traz muitas novidades às mais variadas áreas dos equipamentos. Tal como referido já em publicações anteriores, esta versão refina muitas das ferramentas, tornando ainda mais o iOS um sistema otimizado e abrangente. Desta vez mostramos o novo modo para proteger a bateria do iPhone. Ative-o logo que possível.

Saúde da bateria ganha um impulso com o iOS 18

Todos os dias descobrimos mais funcionalidades novas no iOS 18. Um dos objetivos das atualizações de software é satisfazer as necessidades dos utilizadores à medida que estas vão surgindo. Apesar da personalização da área de trabalho e as novidades da Central de controlo terem sido as mais sonantes no início, há muito mais para mostrar.

Uma das novidades inclusas no novo sistema operativo são dois novos modos para nos ajudar a cuidar da bateria.

1- Nova definição que permite limitar a carga máxima da bateria a gosto

Uma das ações que mais degradam a bateria é mantê-la a 100% durante demasiado tempo, tal como levá-la ao extremo abaixo dos 20%. Controlar a carga mínima é fácil, uma vez que normalmente nunca ficamos com a bateria tão fraca e podemos carregar o iPhone mais cedo. No entanto, o controlo da carga máxima é complicado, especialmente se carregar o iPhone durante a noite.

No iPhone 15 e iPhone 15 Pro já existia uma limitação de carregamento até 80%, e agora com o iOS 18 esta limitação torna-se mais flexível, permitindo escolher uma percentagem específica. Desta forma, pode cuidar melhor da saúde da sua bateria e usufruir de um nível de carga mais elevado, já que 80% pode ser demasiado baixo.

A ativação desta definição é muito fácil:

Vá a Definições > Bateria > Carregamento > Escolher entre 80% e 100%;

> > > Em Carregamento > Escolher entre 80% e 100%.

Em imagens:

De facto, graças à inteligência do iOS, o próprio iPhone irá sugerir-lhe a alteração dos métodos de carregamento e definir um limite, se considerar necessário, com base nos seus hábitos de carregamento.

Isto permite-lhe otimizar a saúde da bateria a longo prazo, garantindo um melhor desempenho e uma maior duração da bateria.

2 - Mais um sopro de bateria depois de "acabar" a energia

Outra alteração relacionada com a bateria no iPhone com o iOS 18 é o facto de, quando ficarmos sem bateria, o iPhone continuar a mostrar as horas, tal como já havíamos mostrado aqui.

Isto é possível graças a uma reserva de energia que o iPhone tem de ter para poder utilizar funções NFC, como cartões de transportes públicos, abrir fechaduras, chaves CarPlay, etc.

Com o iOS 18, o iPhone passa a apresentar a hora no canto superior esquerdo. Uma pequena mudança que pode ser uma grande ajuda numa situação de aperto.

Agora também pode cuidar da bateria do seu iPhone quando joga jogos.

O segundo aspeto que mais degrada a saúde da bateria é o sobreaquecimento. Quando é que um iPhone fica mais quente? Bom, uma das tarefas que o sobreaquece é quando estamos a jogar. Isto porque estamos a pedir ao processador que dê o seu melhor.

A temperatura é especialmente notória nos dispositivos mais antigos, pois têm um processador mais limitado para os jogos de última geração. Para proteger o iPhone e a sua bateria, o iOS 18 irá baixar o nível de desempenho assim que detetar um aquecimento, o que também irá afetar a sua experiência de jogo.

O novo modo de jogo no iOS 18 irá otimizar o desempenho do sistema para não sobreaquecer o processador. Este modo desativa as aplicações em segundo plano para dar toda a potência ao jogo. Desta forma, não haverá processos extra a consumir energia e a aquecer o iPhone. O resultado será um melhor desempenho do jogo e, se jogar durante muito tempo, uma melhor saúde da bateria por não sobreaquecer a bateria.

Como ativar o Modo de Jogo do iOS 18

A Apple fez um trabalho notável com o Modo de Jogo do iOS 18, pois ele é ativado automaticamente quando o utilizador inicia um jogo. Os programadores não têm de adaptar nada nos seus jogos, é tudo tratado pelo iOS.

Quando inicia um novo jogo, recebe uma notificação de que o Modo de Jogo está ativado. Se tocar nela, pode desativá-lo. Além disso, na Central de controlo, terá sempre a opção de o ativar ou desativar.

Para além do modo de jogo, existem também novas funcionalidades nos AirPods, que reduzem a latência quando está a jogar um jogo. Se estiver a falar com um colega jogador ao mesmo tempo, o som da sua voz e o som que ouve serão otimizados para tornar a comunicação o mais clara possível.

Ambas as funcionalidades chegam com o iOS 18 em setembro. Se quiser experimentá-las mais cedo, a versão beta pública será lançada em junho para que possa experimentar estas novas funcionalidades por si próprio.