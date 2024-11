Como fazer uma corrida contra si próprio com o Apple Watch

Correr sozinhos pode não ser o mais animador, parece que o tempo não passa. Acompanhados sempre ajuda, quer na distração da conversa, quer no manter o ritmo mais ou menos constante. Contudo, com o Apple Watch podemos fazer uma corrida contra nós próprios. Vamos ver como se faz.

Melhorar tempo: treine contra si com o Apple Watch

Usar Melhorar tempo para competir com o resultado do último treino ou com o seu recorde pessoal.

Ao correr ou andar de bicicleta num percurso habitual, pode competir com o resultado do último treino ou com o seu recorde pessoal.

Os percursos são gerados automaticamente e estão disponíveis após ter repetido o mesmo percurso com poucos ou nenhuns desvios pelo menos duas vezes.

Abra a aplicação Treino no Apple Watch;

no Apple Watch; Toque em botão Mais opções junto a um treino de corrida ao ar livre ou bicicleta ao ar livre;

junto a um treino de corrida ao ar livre ou bicicleta ao ar livre; Dentro, clique na opção Percurso ;

; Toque no mosaico “Melhorar tempo” e selecione “Último” ou “Recorde pessoal”.

Durante o treino, o Apple Watch mostra se está a fazer o percurso mais depressa ou mais devagar e, também, a distância que falta. Caso se desvie do percurso, aparece “Siga para a rota” no ecrã até voltar ao percurso original.

Os percursos para Melhorar tempo são apresentados como sugestão de treino quando se encontra perto do ponto inicial de um percurso que fez anteriormente.

Pode ver todos os percursos disponíveis tocando em “Sugestão” e, depois, selecionando “Itinerário”.

Pronto. Agora é só desafiar-se a si mesmo em cada treino. E já sabe, treinos duros, provas fáceis!