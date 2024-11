Cuidado com esta avó digital! Foi criada para combater burlas telefónicas e usa a IA

Cada vez mais as burlas telefónicas acontecem. Dada a sua sofisticação, as vítimas nem sempre são as mais óbvias e podem acontecer a todos. Para combater este flagelo, surge agora a dAIsy, uma avó digital, criada para combater burlas telefónicas e recorre à IA.

Cuidado com esta avó digital, quer enganar burlões

A O2 lançou a dAIsy, uma inteligência artificial criada para combater as burlas telefónicas. Esta avó virtual apresenta-se como uma pessoa idosa vulnerável, fazendo com que os burlões percam tempo com conversas sem sentido. A iniciativa procura proteger os utilizadores e destacar a importância de estar atento a possíveis fraudes.

Segundo a O2, a dAIsy foi desenvolvida em colaboração com o YouTuber Jim Browning, conhecido por expor redes de fraudes. A IA está ligada a números que circulam entre os burlões, que acreditam estar a contactar uma vítima fácil e acabam presos em longas e infrutíferas conversas.

A dAIsy utiliza frases lentas e respostas cheias de pormenores fictícios para prolongar a conversa. Numa das suas interações mais memoráveis, um burlão frustrado exclamou passado quase uma hora: “Perdi uma hora da minha vida!”. A dAIsy, implacável, continuou com o seu discurso, cumprindo o seu propósito de desperdiçar o tempo do agressor.

Criada para combater burlas telefónicas com a IA

No último ano, a empresa bloqueou mais de 250 milhões de transações suspeitas, equivalendo a intercetar uma tentativa de fraude a cada dois minutos. Para quem suspeita de chamadas fraudulentas, a O2 recomenda que as reportem para o número 7726, que corresponde a “SPAM” num teclado numérico, para as operadoras poderem tomar medidas.

O dAIsy não só combate os burlões, como também educa o público sobre como identificar e evitar fraudes. Com esta ferramenta inovadora, a O2 oferece uma solução tecnológica para um dos problemas mais persistentes do mundo digital.

Certamente que esta será apenas a primeira avó digital a surgir e que em breve esta poderá ser uma forma para nos defendermos de todas as tentativas de burlas telefónicas. A utilização da IA poderá ser uma arma útil e eficiente para proteger todos os que estão na Internet e não só.