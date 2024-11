Elon Musk quer lançar o seu próprio estúdio de videojogos para combater as grandes empresas

Elon Musk parece estar a preparar-se para entrar na indústria dos videojogos. O magnata anunciou, no X, que pretende criar um estúdio de videojogos com a xAI, conhecida pelo desenvolvimento do modelo de IA Grok. O objetivo? Desafiar o domínio das grandes empresas na indústria.

Embora muitos dos comentários de Elon Musk devam ser interpretados com cautela, o histórico do empresário demonstra que, quando decide algo, raramente desiste até concretizar os seus planos - independentemente das consequências.

O comentário que desencadeou o anúncio de Musk

A ideia de Musk surgiu como resposta a uma publicação de Billy Markus, o criador da criptomoeda Dogecoin, que criticou o que considera ser manipulação ideológica por parte de estúdios de videojogos e da imprensa especializada. Markus apontou que esta manipulação prejudica a essência da comunidade gaming, tradicionalmente contra práticas gananciosas.

Os gamers sempre foram trolls, anti-ganância, anti-bullshit. Os gamers sempre rejeitaram as bullshits manipuladoras e sabem distinguir quando alguém é um outsider poser. Porquê entrar na bullshit?

Comentou Markus. Elon Musk, atento à publicação, não hesitou em expressar o seu apoio à ideia, declarando que "demasiados estúdios de jogos estão nas mãos de grandes corporações". Foi nesse contexto que Musk anunciou:

A xAI vai lançar um estúdio de jogos de IA para tornar os jogos bons novamente!

Esta declaração não esteve isenta de conotações políticas, com o magnata a usar o termo "to make games great again", uma expressão que ecoa o slogan de Donald Trump, "Make America Great Again".

IA e o futuro dos videojogos

Até ao momento, Musk não revelou pormenores concretos sobre o projeto ou como planeia integrar a IA no desenvolvimento de videojogos. No entanto, é evidente que a utilização de IA nesta indústria tem vindo a ganhar tração, especialmente com o avanço dos modelos generativos.

Estas tecnologias têm permitido criar elementos como personagens, cenários e até histórias de forma semiautomatizada, algo que começa a ter impacto direto na experiência dos gamers.

Apesar do entusiasmo em torno da IA, o tema não está isento de controvérsias. Em 2023, por exemplo, o Steam proibiu a publicação de videojogos que utilizassem ativos criados por IA generativa. A medida visava evitar problemas relacionados com a propriedade intelectual dos conteúdos gerados. Contudo, esta decisão foi revertida mais tarde, sendo agora obrigatório que os criadores informem os utilizadores sobre o uso desta tecnologia.

Conseguirá Musk realmente revolucionar a indústria dos videojogos ou este será apenas mais um projeto ambicioso que não sai do papel?

