EUA aproximam-se da criptomoeda: Trump Media quer comprar plataforma de trading

O eleito Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) tem demonstrado ter uma relação de proximidade com a criptomoeda. De tal forma que a sua Trump Media parece estar a negociar a compra de uma plataforma de trading.

A empresa de media e tecnologia do eleito Presidente dos EUA está alegadamente em negociações avançadas para adquirir a plataforma de trading de criptomoedas Bakkt, de acordo com um relatório do Financial Times. A publicação citou duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Os pormenores relativos à avaliação que está a ser discutida no acordo permanecem pouco claros. Contudo, a potencial compra sublinha o interesse crescente em negócios centrados na criptomoeda e o potencial para acordos estratégicos neste espaço em rápida evolução.

Com sede em Alpharetta, Geórgia, a Bakkt foi criada pela Intercontinental Exchange, que detém uma participação de 55%. Esta é, também, a empresa-mãe da Bolsa de Valores de Nova Iorque.

Mercado espera que Donald Trump abrace a criptomoeda

Tendo assumido uma posição "pró-criptomoeda" durante a campanha, esta potencial compra pela Trump Media marca uma jogada importante de Donald Trump no mercado das criptomoedas.

De facto, o anúncio da compra pela Trump Media teve um impacto brutal no mercado bolsista, com as ações da empresa a dispararem 162%.

Num movimento mais ambicioso, Donald Trump lançou, também, um novo negócio de criptomoeda: a World Liberty Financial.

Sendo esta abordagem à criptomoeda estratégia ou não, a verdade é que o mercados responderam positivamente à vitória de Donald Trump, com a Bitcoin a atingir máximos históricos. Os entusiastas poderão estar a antecipar um ambiente político favorável ao crescimento, bem como à adoção generalizada, das criptomoedas.