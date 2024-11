SpaceX prepara-se para realizar mais um teste com a Starship ao final do dia de hoje

Agora que iniciou o seu plano de testes com voos reais, a SpaceX parece cada vez mais próxima de ter a Starship pronta a rumar à Lua. Esta será a sua proposta para um futuro diferente e que ainda está a dar os primeiros passos. Na sua senda de testes, a Starship vai voar novamente, para trazer mais informações essenciais.

Mais um teste com a Starship ao final do dia de hoje

A SpaceX está a preparar-se para realizar o seu sexto teste de voo do foguetão Starship. Este momento deverá acontecer esta terça-feira, 19 de novembro, pelas 22 horas, em Lisboa. Este será mais um teste para provar que este foguetão está quase pronto para voar rumo à Lua e a Marte.

Quem acompanhou o quinto teste de voo da nave Starship e do booster Super Heavy viu este último a ser capturado por braços da torre de lançamento da Starbase. O estágio superior do foguetão também fez uma entrada controlada e “aterrou de forma muito precisa na área alvo no Oceano Índico”.

No sexto teste de voo, a SpaceX tentará pegar novamente no propulsor com os braços robotizados gigantes da plataforma de lançamento. Tentará ainda reacender um motor Raptor enquanto estiver no espaço e testar experiências de proteção térmica e mudanças de manobra para reentrada e descida sobre o Oceano Índico.

Alterações importantes da SpaceX no Super Heavy neste voo

Para este sexto voo, a SpaceX introduziu algumas atualizações de hardware que acrescentam redundância aos sistemas de propulsão de reforço e aumentam a resistência estrutural em áreas-chave. Também conseguirá descarregar o combustível do propulsor mais rapidamente após uma captura bem-sucedida. A SpaceX revelou ainda que os designers da sua missão atualizaram os controlos de software e os critérios de compromisso para o lançamento e regresso do Super Heavy.

Para os voos futuros, que aconteceram após o que se realizar hoje, vão existir atualizações significativas. Isto vai incluir flaps dianteiros redesenhados, tanques de combustível maiores e proteção térmica de última geração e camadas secundárias de proteção térmica. As aprendizagens deste e dos testes de voo subsequentes continuarão a tornar todo o sistema Starship mais fiável à medida que se aproximam da reutilização completa e rápida.

Para a SpaceX, preparar a Starship em breve é ​​importante porque é a base dos planos da empresa para chegar a Marte, e parte da tecnologia será utilizada pelas missões Artemis da NASA à Lua nesta década. Este voo será transmitido no site spacex.com e na sua conta do X (@SpaceX).