Apple alerta para um problema! A DMA torna mais barato criar ataques ao iPhone e ao iOS

Não tem sido simples para a Apple gerir as mudanças que a Europa e a DMA vieram impor ao iPhone, ao iOS e a outros produtos da empresa. Para além de abrir a porta a novas lojas de apps, traz também um o fim do monopólio de segurança. Agora, a Apple revela que as mudanças podem legar a que seja mais barato criar ataques ao iPhone e ao iOS.

Desde que se fala das alterações a aplicar na Europa que a Apple se mostrou contra. Estas novas regras tornam os seus sistemas mais abertos à concorrência, mas tem aparentemente um lado menos positivo e que poderá mudar o paradigma da segurança nestes sistemas, que sempre tiveram padrões muito elevados.

A Apple mostrou várias vezes que ao dar esta aparente liberdade aos utilizadores, ficam mais expostos e vulneráveis a ataques. Nem todos vão ter a atenção necessária e podem acabar com problemas de segurança, que podem resultar na perda de dados ou no acesso não autorizado.

A somar a este cenário, a Apple prevê também que estes ataques se tornem mais frequentes e mais simples de realizar. Ao ter os sistemas com demasiadas facilidades, os ataques vão ser extremamente simples de criar e assim serem mais baratos e mais eficientes.

O que nos preocupa, e que também se pode ler no paper, é que os “custos” de um ataque ao iOS possam diminuir. Isso se deve a essas novas formas potenciais de atacar os utilizadores. Isto pode ser feito por lojas alternativos ou métodos de pagamento alternativos. É possível que vejamos ataques que nunca vimos antes. Os custos de desenvolvimento de um exploit para iOS ainda são muito altos. A nossa equipa no Laboratório de Segurança está a tentar aumentar cada vez mais esses custos para não valer a pena que os invasores ataquem o iOS. Isso é algo que nos preocupa atualmente. Só não sabemos como isso se desenvolverá. É por isso que mostramos às pessoas que descarregam apps dessas fontes alternativas um ecrã especial com mais informações. Com o processo de reconhecimento, esperamos que os utilizadores mantenham a confiança.

Estas palavras são de Gary Davis, Diretor de Proteção de Dados da Apple. Numa entrevista, resumiu a sua visão sobre os riscos do DMA. A sua opinião é que poderá ser mais barato atingir utilizadores do iPhone que usam métodos de pagamento e lojas de apps que não sejam da Apple.

Davis evitou comentar sobre as perspetivas económicas dos métodos de pagamento e da concorrência no mercado do iPhone na UE, uma vez que isso está fora da sua experiência. Ainda assim, estas parecem claras e benéficas para os utilizadores.

Este novo cenário que a Apple enfrenta na Europa pode tornar-se um problema de segurança sério, ao dar esta liberdade total aos utilizadores. Em troca, devem estar atentos à segurança e procurar protegerem-se