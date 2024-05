É assim que funciona a nova Deteção de Seguimento Multiplataforma no iOS 17.5

A Apple lançou na segunda-feira, 13 de maio, o iOS 17.5 para os utilizadores do iPhone. A atualização traz algumas novas funcionalidades e introduz também a Deteção de Seguimento Multiplataforma - uma funcionalidade antiperseguição anunciada no ano passado em parceria com a Google. Mas, o que significa esta introdução e o que muda agora?

O iOS 17.5 introduz a deteção de perseguição entre plataformas

A Apple e o Google anunciaram uma parceria em 2023 para trabalhar numa nova “especificação da indústria para lidar com o seguimento indesejado” após muitas preocupações sobre perseguidores a usar acessórios como os AirTags para vigiar pessoas silenciosamente. Esta funcionalidade anti-stalking agora apresentada foi detetada no código do iOS nas versões beta, e a Apple agora confirmou que o recurso foi ativado com o iOS 17.5.

Isto ajudará a mitigar o uso indevido de dispositivos concebidos para ajudar a manter o controlo dos pertences. Hoje, a Apple está a implementar esta capacidade no iOS 17.5, e a Google está agora a lançar esta capacidade em dispositivos Android 6.0+.

Explica a Apple numa nota de imprensa publicada no seu site.

Mas como funciona exatamente este novo sistema de deteção de localização entre plataformas?

Tal como os dispositivos iOS já conseguem detetar um AirTag indesejado que se desloca consigo, o sistema também irá identificar localizadores de objetos de terceiros que utilizam o novo protocolo.

Se isto acontecer, o utilizador receberá um alerta “Objeto encontrado a mover-se consigo”.

Segundo a Apple:

Se um utilizador receber um alerta deste tipo no seu dispositivo iOS, significa que o AirTag de outra pessoa, o acessório Encontrar ou outro localizador Bluetooth compatível com as especificações da indústria está a mover-se com ele.

App Encontrar irá detetar o seguimento

A aplicação Encontrar ajudará o utilizador a encontrar o localizador de objetos indesejados, reproduzindo um som. A aplicação também fornece instruções para desativar o localizador.

De acordo com a Apple, empresas como a Chipolo, eufy, Jio, Motorola e Pebblebee já se comprometeram a tornar os seus futuros acessórios compatíveis com este novo protocolo.

Certifique-se de que atualiza o seu iPhone e iPad para a versão mais recente do iOS para ser notificado de objetos indesejados que o seguem.