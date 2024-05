E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o super elétrico Hyundai IONIQ 5 N, analisámos o smartphone Xiaomi 14 Ultra e o projetor Hisense Mini Projetor Laser C1, e demos conta de muitas outras novidades.

O Salão Automóvel de Pequim foi palco da apresentação de novidades da Nissan. A fabricante mostrou quatro modelos concetuais eletrificados "muito próximos da realidade", com iluminação diferenciada. Espreite-os!

Embora o alvo mais próximo na corrida espacial internacional seja a Lua, Marte também está no horizonte. Viajar para o planeta vermelho envolveria muitos desafios tecnológicos, incluindo a comunicação com a Terra. É por isso que o facto de a NASA ter acabado de enviar pela primeira vez uma mensagem por laser a 226 milhões de km é um marco científico.

Há alguns anos que acompanhamos a Fiido, um fabricante de Ebikes que se destaca pela inovação, pela qualidade de materiais aliada a preços competitivos, e por marcar a diferença num mercado que tem mexido bastante nos últimos meses. Assim, a Fiido apresenta mais um modelo inovador e ultra-leve, a Fiido Air. Saiba tudo.

A ciência e a tecnologia de mãos dadas para devolver a visão quando há danos severos. Foi desenvolvida uma prótese que gera voltagens que são depois enviadas para o nervo danificado e criam um impulso que "reativa" a função do olho. Esta "lente" funciona como se fosse um painel solar.

Projetado para ficar entre os SUV Captur e o Austral, o novo crossover da Renault chega como um trunfo. Até agora, apenas tínhamos disponíveis as imagens dos teaser do novo Symbioz. O Pplware foi a Paris conhecer ao vivo e a cores o novo carro eletrificado da marca.

O Mini Projetor Laser C1 da Hisense pega em todos os detalhes que a empresa aperfeiçoou nos seus anteriores projetores de alcance ultra-curto e coloca-os num cubo compacto que lhe permite tirar o melhor partido dos seus programas de televisão, filmes e séries. Conheça ao detalhe este inigualável projetor.

Os cancros cerebrais continuam a ser dos tumores mais desafiantes de tratar. Muitas vezes, não respondem aos tratamentos tradicionais, quando as quimioterapias são incapazes de penetrar na barreira protetora em torno do cérebro. Outros tratamentos, como a radioterapia e a cirurgia, podem deixar os pacientes com efeitos secundários debilitantes ao longo da vida. Agora, há uma nova esperança na vacina mRNA.

A Xiaomi já não é uma marca desconhecida e o percurso que tem seguido dá-lhe uma grande importância no mercado dos smartphones. Tal como aconteceu com o “Xiaomi 14” trazemos-lhe uma análise do “Xiaomi 14 Ultra”, o topo de gama atual da marca. Fique com as nossas conclusões.

Os elétricos deixaram cair o entusiasmo de traduzir em som o esgaçar do combustível no motor, a melodia mecânica, o ferro da caixa no impacto da tração, onde o ronco expelido pelos escapes parecia acordes de uma fantástica obra harmónica. Os elétricos são silenciosos e muito mais rápidos que os térmicos. Como tal, o IONIQ 5 N "engana-nos", mistura o ronco do motor, num carro estupidamente rápido. Segure no cérebro, vamos arrancar!

Apesar de os carros elétricos estarem no centro do debate, há outras formas de assegurar uma mobilidade mais verde, nomeadamente as bicicletas elétricas. Agora, Taiwan está a receber as primeiras assinadas pela Bosch, graças à empresa Tern.

A ideia que hoje apresentamos poderia ser aproveitada também em Portugal. Segundo os dados, no nosso país, entre 1974 e 2022, cerca de mil quilómetros de linha férrea foram desativados. Apesar de algum deste ferro ter sido retirado, ou enterrado, muitas linhas estão no sítio, abandonadas. Este projeto alemão visa exatamente isso, recuperar linhas ferroviárias abandonadas, dando-lhes uma serventia através de um "comboio" monocarril autónomo.