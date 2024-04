Nissan ousa e mostra novos designs épicos. Como será o futuro dos seus veículos elétricos?

O Salão Automóvel de Pequim foi palco da apresentação de novidades da Nissan. A fabricante mostrou quatro modelos concetuais eletrificados "muito próximos da realidade", com iluminação diferenciada. Espreite-os!

O CEO da Nissan, Makoto Uchida, revelou uma série de veículos, durante o primeiro dia de imprensa do Salão Automóvel de Pequim, na quinta-feira, afirmando que os "modelos estão muito próximos da realidade".

Com um visual épico em mente, e por via de modelos, ainda, concetuais, a Nissan revelou um novo design de iluminação diagonal para a face dos seus futuros veículos elétricos e híbridos plug-in.

No palco foram mostrados dois conceitos de veículos elétricos - o crossover Epic e o sedan Epoch -, e dois híbridos plug-in - o crossover plug-in Era e o sedan plug-in Evo.

Os quatro modelos mostram um desenho de iluminação irreverente, disposto na diagonal, no painel frontal dos veículos.

Com os modelos concetuais, a Nissan procurou sugerir as cinco ofertas eletrificadas que planeia lançar, na China, até ao final do ano fiscal chinês que termina a 31 de março de 2027.

Aliás, uma versão de produção do Epoch é esperada para este ano, segundo Makoto Uchida.

De acordo com a Automotive News Europe, a Nissan não adiantou pormenores sobre o estilo do novo veículo elétrico e não disse se este irá migrar para futuros veículos elétricos noutros mercados. Afinal, as fabricantes de automóveis costumam desenvolver designs exclusivos para o mercado chinês, por forma a responder aos gostos locais.

Nissan quer fazer-se ao caminho para não perder terreno

Assim como aconteceu a outras fabricantes, a falta de modelos elétricos competitivos motivou a queda das vendas da Nissan, na China.

Em março, o CEO da fabricante japonesa revelou um novo plano a médio prazo que visa introduzir 30 novos modelos nos próximos três anos, incluindo 16 veículos eletrificados. Até março de 2027, a Nissan pretende introduzir oito novos veículos elétricos.

Mais do que isso, a partir de 2027, será lançada uma família de elétricos da próxima geração, com novas tecnologias, poupanças e eficiências.

A Nissan acredita que, até 2030, os seus novos elétricos podem atingir a paridade de custos com os automóveis "tradicionais".