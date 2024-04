Com a ajuda do Copilot, Microsoft Bing registou aumento de 40 milhões de utilizadores

O Bing da Microsoft não é, de todo, o motor de pesquisa mais usado na Internet. O controlo e o domínio pertencem à Google, que ao longo dos anos marcou a sua posição no mercado. Ainda assim, e com a chegada da IA, o Bing cresceu e ganhou uma posição única no mercado. A prova disso chegou agora com novos números.

A IA deu ao Bing uma capacidade única. Foi o primeiro motor de pesquisa a ganhar acesso a esta tecnologia e a permitir aos utilizadores interagirem, criando conteúdo. Claro que a concorrência acelerou o seu ritmo e rapidamente atingiu ofertas similares, ainda que longe do que a Microsoft oferece.

Com todos os seus recursos, o Bing rapidamente se tornou interessante para muitos e passou a ser um local de visitas diárias. Isso fez crescer o seu número de utilizadores e ganhou uma tração que nem sequer a Microsoft esperava ver de forma tão rápida.

Na última apresentação de resultados, a Microsoft revelou novos dados e garantiu que o Bing está com números muito acima do que tinha. O CEO Satya Nadella indicou que o Bing ultrapassou os 140 milhões de utilizadores ativos diários. Isto significa que a plataforma ganhou mais de 40 milhões de utilizadores ativos diários em mais de um ano, após ultrapassar 100 milhões de utilizadores ativos em março de 2023.

Before I get quoted as the original source for this: This was stated by Satya during the earnings call - it is in the transcript