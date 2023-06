A Microsoft parece apostada em renovar o Windows 11 e as apps que ali estão presentes. Estas últimas viram surgir muitas novidades, não apenas na imagem, mas também nas próprias funcionalidades que oferecem aos utilizadores. A próxima parece ser o Explorador de Ficheiros, que ao renovar-se perde muitas funcionalidades.

As mudanças no Explorador de ficheiros têm vindo a acumular-se quase desde que o Windows 11 surgiu. Muitas vezes de forma discreta, a Microsoft renova ou altera o que oferece aqui, numa tentativa de melhorar a utilização deste elemento essencial.

Agora, e do que mostrou na mais recente build de testes do Windows 11, há mais mudanças a caminho, com o remover de muitas funcionalidades. A Microsoft alega que esta limpeza faz parte de um esforço para limpar o número de configurações do Explorador de Ficheiros. Muitas são configurações herdadas e não estão a ser usadas regularmente.

Claro que muitos dos utilizadores não receberam de bom grado esta mudança e recorreram às redes sociais para manifestar o seu desagrado. Querem que a Microsoft mantenha tudo como está e que as opções continuem presentes.

As seguintes configurações não vão surgir mais nas Opções de Pasta no Explorador de Ficheiros:

Ocultar conflito de mistura de pasta.

Mostrar sempre ícones, nunca miniaturas.

Exibir o ícone do arquivo nas miniaturas.

Exibir informações sobre o tipo de arquivo nas dicas de pasta.

Ocultar arquivos protegidos do sistema operativo.

Mostrar letras de unidade.

Mostrar descrição pop-up para itens de pasta e área de trabalho.

Mostrar arquivos NTFS criptografados ou compactados em cores.

Use o assistente de partilha.

Importa recordar 2 situações importantes. Estas opções podem continuar a ser ativadas no Registo do Windows 11 e não desaparecendo assim de forma direta. Por outro lado, esta é uma build de testes destinada a validar as alterações que a Microsoft quer aplicar, podendo esta decisão ser revertida.

Esta deverá ser apenas mais uma alteração ao Explorador de Ficheiros do Windows 11. Os planos da Microsoft para esta app são muito maiores e este deverá continuar a ser um dos pilares do seu sistema operativo.