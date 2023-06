Noesis atinge um volume de negócios recorde…

A Noesis, consultora tecnológica internacional, de origem portuguesa, atingiu, em 2022, um volume de negócios recorde. No mercado português, a Noesis seguiu um trajeto de reforço e consolidação da sua posição.

Noesis alcança volume de negócios recorde de 50.8 milhões de euros

Em 2022, a NOESIS um volume de negócios recorde de 50.8 milhões de euros. Este resultado representa um crescimento de 12,1% do volume de negócios, face ao ano anterior, que se traduz num crescimento assinalável e sustentado, com um EBITDA de 6,3%, o qual se reflete numa melhoria de 0,6% face ao ano anterior.

A empresa conseguiu também conquistar cerca de 20 novos clientes que, em 2022, passaram a confiar na Noesis para suportar a jornada a transformação digital dos seus negócios.

No plano internacional, a emrpesa prosseguiu a sua estratégia de reforço da atividade internacional, que, em 2022 representou mais de 30% do volume negócio global. Destaque, nesta vertente, para o facto de a Noesis ter registado crescimento no volume de negócios de todas as subsidiárias do Grupo Noesis, nomeadamente, Holanda, Brasil e Estados Unidos.

Este foi também um ano de investimento na estrutura internacional, com especial destaque para os Estados Unidos da América, com a nomeação e realocação de um responsável para gestão desta operação e a contratação de mais um elemento para a equipa de desenvolvimento de negócio no território. Um investimento que visa reforçar os alicerces necessários à prossecução dos objetivos delineados no plano estratégico para 2023.

Luís Castro, CFO da Noesis referiu que...

O balanço positivo de 2022, permitiu à Noesis encarar o presente ano com confiança e, sobretudo, motivação para continuar a apostar na sua oferta e portfólio de serviços. Em Portugal, a tecnológica conquistou novos clientes e cresceu consistentemente, assim como nos mercados internacionais. Para além disso, obteve também o sétimo lugar no ranking Best Workplaces da Europa e o segundo, em Portugal, no grupo de empresas entre quinhentos e mil colaboradores

A Noesis registou um crescimento assinalável em todos os mercados onde atua e em praticamente todas as suas áreas de atuação.

Num contexto que se mantém de elevada escassez de recursos, no setor das tecnológicas, a atração e a retenção de talento são fatores fundamentais para a sustentabilidade de qualquer organização. Na Noesis, as pessoas estão no centro das preocupações e estratégias.