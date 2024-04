UE lançou uma investigação sobre painéis solares chineses

O segundo consórcio investigado é composto pela Shanghai Electric UK Co. Ltd. e a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambas as empresas são detidas e controladas a 100% pela Shanghai Electric Group Co. Ltd, uma empresa pública da República Popular da China. Em última análise, é detida e controlada pelo Shanghai State-owned Industry Supervision and Management Committee, uma entidade estatal subordinada ao Governo Popular Central da China.

A Shanghai Electric UK Co., Ltd. e a Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. são fornecedoras líderes mundiais de soluções industriais de energia, fabrico e integração de inteligência digital. Prestam serviços de armazenamento de energia eólica, solar e de hidrogénio, bem como um processo integrado de produção, rede, carga e armazenamento.