Dica: agora também já pode instalar extensões na versão Android do Edge

Depois de ter conquistado o desktop, as extensões dos browsers parecem ter já um novo alvo. Falamos dos browsers dos sistemas operativos móveis, que estão mais perto de terem uma solução. A versão Android do Edge tem agora uma novidade neste campo. Já é possível instalar extensões e usá-las de forma natural.

Apesar de ser algo pedido há já muitos anos, tem sido difícil a chegada das extensões aos browsers do Android ou do iOS. O interesse é muito e pretende-se ter o mesmo alcance que hoje existe com estas propostas nas versões dedicadas ao Desktop.

A Microsoft tem trabalhado neste campo e mostrado algum avanço no Edge, com melhorias pontuais. A ideia é usar a mesma loja de extensões da versão desktop, sendo algo simples de instalar e de usar por qualquer utilizador, algo que parece essencial para ser massificado.

O processo por agora ainda não é simples, mas mostra os passos que foram já dados no sentido de trazer as extensões para a versão Android do Edge. Por agora ainda está limitado à versão Canary deste browser, o que significa que em breve poderá estar na versão final.

Com este browser instalado é necessário ativar uma flag, algo que se faz com o aceder ao endereço edge://flags e procurando a opção "Android Extension", devendo ser ativada. Após o reinício da app, devem aceder às definições e a Acerca do Microsoft Edge. Toquem 5 vezes no número da versão e ativem as opções de programador.

Para instalarem uma extensão no Edge devem primeiro encontrar o ID da mesma. Para isso devem abrir no desktop o link da extensão pretendida e copiar o final do endereço. Será este código que vão usar depois no Android para instalar a extensão no browser da Microsoft.

Para fazerem a instalação, devem aceder novamente às definições do Edge e escolher agora a entrada Opções de programador. Aqui dentro, da lista de opções, devem escolher Extension Install by id. Será então pedido o código da extensão, que deve ser colocado ali.

O processo de instalação decorrerá silenciosamente e sem o utilizador ter qualquer interação ou mensagens. No final, podem consultar se está terminado acedendo às opções e escolhendo extensões. Esta devera estar presente e pronta a ser usada.

Fica assim provado que muito em breve as extensões vão estar disponíveis no Edge do Android. Assim, fica muito mais perto de termos finalmente acesso a estes extras que os browsers têm disponíveis e que todos podem e querem usar.