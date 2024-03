Análise: Xiaomi 14 – um smartphone que aposta as cartas quase todas na fotografia

A Xiaomi já não é uma marca estranha e o trilho que tem traçado confere-lhe grande relevância no mercado dos smartphones. Para muitos, a chinesa concebe propostas dignas de liga dos campeões e, também para esses, é já a alternativa de eleição. Uma das jogadas que vale à Xiaomi reconhecimento é a parceria que estabelece com a Leica, desde 2022. Depois de vários dias com o Xiaomi 14, é a esta sinergia que mais agradecemos. Fique com a análise do Pplware!

A gama de smartphones da Xiaomi para 2024 foi apresentada e as propostas já correm nos bolsos do mundo.

Apesar de a marca ter decidido restringir a sua versão Pro à China, golpeando a expectativa dos entusiastas da marca, por cá, receberemos as outras duas (Xiaomi 14 e 14 Ultra), estimulados pela curiosidade habitual.

Durante os últimos dias, utilizei a versão-base da gama e trago, agora, as impressões que fui retirando da experiência.

Especificações gerais do Xiaomi 14 Dimensão: 152,8 x 71,5 x 8,2 mm

Peso: 193 g

Ecrã: LTPO 6.36" AMOLED, 3000 nits

Resolução: 1,5K (2670 x 1200 px), Dolby Vision, HDR10+

Taxa de atualização: varia de 1 para 120 Hz

Processador: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

ROM: 256 GB, 512 GB

Câmaras traseiras: Principal 50 MP, Telefoto 50 MP, Grande angular 50 MP

Câmara frontal: 32 MP

Bateria: 4610 mAh

Carregamento: 90 W

Carregamento sem fios: 50 W

Carregamento reverso: 10 W

Cartão SIM: eSIM e Dual SIM

Software: Android 14 com HyperOS

Suporte: NFC; USB-C; Bluetooth; Wi-Fi 7; 5G

Cores disponíveis: Preto, Branco e Verde Jade

Certificação IP68

Na caixa

O Xiaomi 14 chega-nos, com uma capa de proteção (de silicone, maleável, mas aparentemente resistente), um cabo USB-A para USB-C, um adaptador de corrente de 90 W, e dois manuais: informações de segurança e um Quick Start.

Construção e design

À primeira vista, o Xiaomi 14 é um smartphone realmente elegante. É bonito, tem traços clean e é muito compacto. Aliás, tem curiosas parecenças com o iPhone da Apple, pelo ecrã plano e a moldura de alumínio arredondada.

A traseira deste modelo chama claramente à atenção, pelo módulo de câmaras disposto na parte superior, ocupando cerca de 1/3 do smartphone. Apesar de ser compreensível, considerando o hardware e a imponência da parceria com a Leica para a fotografia, creio que prejudica a estética do dispositivo, pelo destacado relevo. Além disso, faz com que, para mim, o Xiaomi 14 grite por uma capa de proteção (que felizmente chega na caixa).

Apesar de ser um smartphone bonito, particularmente a versão que testámos, em preto, pela opacidade, o Xiaomi 14 é perigosamente escorregadio.

Além disso, por ser relativamente pequeno e fino, parece um tanto frágil e uma mão maior pode não ficar completamente confortável, comprometendo a usabilidade.

Contrariamente às críticas que fui vendo alguns entusiastas tecerem relativamente às impressões digitais visíveis no modelo verde jade do Xiaomi 14, com a versão em preto esse não me pareceu um problema. Porém, notei que atrai muito pó (mantê-lo impecável foi um desafio, neste sentido) e que o acabamento da traseira da versão que tive em mãos poderá atrair alguns riscos indesejados.

A chinesa entrega o seu Xiaomi 14 protegido com Gorilla Glass Victus, assegurando a durabilidade do ecrã, e certificação IP68, para resistência à água e à poeira.

Contrastando com o destaque dado à fotografia, na traseira do Xiaomi 14, a câmara frontal funde-se perfeitamente com o ecrã, sendo a sua presença discreta.

A moldura do smartphone está revestida pelos controlos habituais - volume e power, do lado direito, com toque suave -, bem como um espaço dedicado ao altifalante, uma porta USB-C e uma ranhura para o cartão SIM.

Ecrã

Com 6.36'', o ecrã do Xiaomi 14 chega com uma resolução de 2670 x 1200 px, que proporciona mais detalhe na visualização, e com a tecnologia LTPO, que ajuda a poupar bateria por via de um controlo mais eficaz da taxa de atualização, que varia até 120 Hz.

O brilho do ecrã é muito satisfatório, não cansando os olhos aquando da visualização de episódios de séries ou filmes no smartphone. A luminosidade adapta-se de forma muito competente aos vários ambientes, principalmente em contexto de muita luz, no exterior.

Importa, também, apontar características como Dolby Vision e HDR10+, que potencializam, de facto, a experiência.

"Android, is that you?": desempenho e interface

O Xiaomi 14 está equipado com um potente Snapdragon 8 Gen 3 e uma RAM de 12 GB. A par de uma visualização muito satisfatória, conforme vimos acima, está o desempenho. Navegação fluída, resposta imediata de comandos e sem delays.

Apesar de a jogabilidade ser, também, muito responsiva, o smartphone aquece um pouco, quando se tratam de partidas mais longas de jogos que exigem mais do processador; isto acontece, igualmente, com conteúdos de vídeo mais longos.

Para o teste de desempenho recorri à AnTuTu Benchmark e utilizei-a na versão V10.2.3:

Este Xiaomi 14, bem como os restantes modelos da gama, chegam às mãos dos utilizadores com o reinventado HyperOS, que substitui o que conhecíamos por MIUI. Este novo sistema operativo é baseado no Android e, de facto, a interface é um tanto dominada pela Google, com uma série de aplicações presentes "por predefinição":

Além disto, é possível utilizar o botão power para chamar o Google Assistente, pressionando-o por cinco segundos. De qualquer forma, há aplicações com assinatura da Xiaomi instaladas por predefinição, também.

A interface do HyperOS é visualmente semelhante à do MIUI, oferecendo uma experiência muito parecida. Destaque, porém, para o renovado Centro de controlo, que se assemelha largamente à Central de controlo do iOS. Pessoalmente, gosto.

O Xiaomi 14 pode ser protegido por via de um PIN, um padrão ou uma palavra-passe, e o utilizador tem, ainda, à disposição desbloqueio por impressão digital e desbloqueio facial. Estas duas últimas funcionam muito bem, apesar de o "espaço" dedicado ao reconhecimento da impressão digital ser consideravelmente pequeno, podendo comprometer a usabilidade dos utilizadores que tiverem mãos maiores.

Conforme prometido pela Xiaomi, o utilizador deverá poder contar com quatro grandes updates de software e cinco anos de updates de segurança.

Autonomia

O Xiaomi 14 carrega 4610 mAh de bateria que se traduzem em cerca de um dia de utilização moderada. Para os utilizadores com largos tempos de ecrã, uma carga diária poderá não ser suficiente.

Para referência, a bateria caiu de 63% para 27%, após cerca de 3h de vídeos no YouTube, com a luminosidade quase no máximo. Também para referência, importa saber que o carregamento de 90 W subiu a bateria dos 0-100% em cerca de 40 minutos.

O Xiaomi 14 suporta, também, carregamento wireless a 50 W e carregamento reverso a 10 W.

Câmaras: Xiaomi e Leica perto de terem uma parceria de sonho

Com o tempo, as câmaras dos smartphones passaram a ocupar um lugar de destaque, sendo a sua qualidade decisiva para muitos consumidores.

Neste aspeto, agradecemos à Xiaomi e à Leica por se unirem no sentido de entregarem este Xiaomi 14, equipado com três câmaras traseiras espetaculares, ao mercado. De facto, pode ser aqui que residem muitos argumentos para o preço deste smartphone.

Além da câmara frontal de 32 MP (OmniVision OV32B, angular), a Xiaomi 14 está equipado com um set de câmaras muito promissor, especialmente para os entusiastas da fotografia:

Principal : 50 MP, OmniVision OVX9000 Light Fusion 900

: 50 MP, OmniVision OVX9000 Light Fusion 900 Ultra-angular : 50 MP, Samsung ISOCELL JN1

: 50 MP, Samsung ISOCELL JN1 Telefoto: 50 MP, Samsung ISOCELL JN1 e 3.2x zoom ótico

Mais do que isso, a parceria com a Leica entrega, ainda, as lentes óticas da gigante da fotografia que conferem um resultado muito profissional (Leica Summilux, Leica 14mm ultra-angular, e Leica 75mm Floating, respetivamente).

Obviamente, a Leica está em grande destaque neste Xiaomi 14.

Primeiro, pela qualidade da fotografia/ vídeo em si. Estivemos com o modelo de base nas mãos e importa ressalvar que a proposta é muito competente, considerado que não é um modelo Pro ou Ultra. De facto, as imagens ficam com cores vivas e (muito importante) reais, não resultando a captação em tonalidades e linhas exageradamente vincadas, como acontece, por vezes.

A par disso, a Xiaomi ainda assegura um nível de detalhe muito interessante e competente, tanto com a utilização de zoom como com elementos mais próximos.

A mestria da Leica é clara, também, em fotografias captadas à noite ou em condições de menor luminosidade.

Os vídeos, que podem ser gravados em até 8K, ficam com um aspeto muito profissional, com grande qualidade, respeitando a realidade e os pormenores.

Segundo, pelos vários extras que a Leica entrega. A gigante da fotografia inclui no Xiaomi 14 abordagens de fotografia que se adaptam aos gostos dos consumidores, como Leica Authentic e Leica Vibrant, bem como filtros assinados por si.

Estas ferramentas permitem que as câmaras estejam disponíveis para adaptarem o resultado a cada utilizador e às suas preferência fotográficas.

Fique com alguns exemplos de fotografias captadas durante o dia:

Mais algumas tiradas durante a noite:

Veredicto

No geral, o Xiaomi 14 é um smartphone bonito, compacto e potente. De facto, o hardware é muito competente e assegura, a par de um software satisfatório, uma experiência convincente.

Porém, apesar de ser um modelo de entrada de gama, não será para todas as carteiras - desvantagem que lhe associo imediatamente, ainda mais se considerarmos a oferta disponível no mercado para este preço. A vantagem poderá residir na qualidade fotográfica.

O Xiaomi 14 está disponível em Portugal, nas principais lojas, por 1099,00 €.