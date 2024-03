Volvo eleva a segurança rodoviária a um novo patamar. Veja como

Além da forte componente sustentável, a Volvo preza pela segurança rodoviária. Em mais um passo no sentido de a potencializar, a marca está implementar uma tecnologia importante.

A Volvo quer elevar a segurança rodoviária a um novo patamar. Para isso, vai associar-se às autoridades dos transportes para fornecer dados em tempo real que alertem os condutores para os problemas na estrada.

Conforme partilhado, a Volvo começou por oferecer a tecnologia chamada Accident Ahead Alert na Dinamarca, e espera alargá-la a outros mercados europeus ainda este ano.

Apesar de os modelos das séries 40, 60 e 90 da Volvo já terem sido equipados com uma tecnologia semelhante durante vários anos, faltava-lhe o acesso a dados em tempo real de um gestor de tráfego. Afinal, os avisos só eram comunicados entre os modelos da marca na Europa e nos Estados Unidos.

Assim sendo, e por estar associado às autoridades, "a vantagem deste sistema é que recebe todos os dados disponíveis para a autoridade rodoviária", segundo Asa Haglund, que dirige o Centro de Segurança da Volvo Cars, à Automotive News Europe.

Isto significa que irá fornecer avisos sobre acidentes que envolvam todos os automóveis, bem como quaisquer outros utentes da estrada.

A Dinamarca foi o país escolhido para a estreia do Accident Ahead Alert, há umas semanas, porque a sua gestora rodoviária dispõe de dados de alta qualidade em tempo real, bem como de uma vasta área de cobertura.

Volvo quer manter condutores informados

Para poderem utilizar o sistema, os condutores têm de consentir a partilha anónima dos seus dados. Segundo Haglund, a Volvo só partilhará "a localização e o tipo de acidente". Além disso, os condutores tomarão conhecimento de potenciais ocorrências, caso elas estejam cerca de 200 metros à frente da sua localização atual.

De acordo com Haglund, o sistema não poderá apresentar uma taxa de precisão inferior a 70%, "caso contrário, as pessoas deixarão de confiar" nele. Apesar de pretender que o Accident Ahead Alert funcione de forma impecável, a marca prevê uma taxa de precisão de 70 a 80%.

A Volvo estará pronta para expandir a funcionalidade para outros mercados europeus, com um foco inicial nos países que fazem parte do ecossistema European Data for Road Safety: Alemanha, Áustria, Reino Unido, Países Baixos, Espanha e Suécia.

Já partilhamos os nossos dados com todos esses parceiros. Por isso, seria um bom palpite sobre onde estamos a concentrar-nos e onde vamos encontrar a nossa próxima colaboração.

Fora desse ecossistema estão países como Portugal, França, Itália e todos os que pertencem à Europa de Leste. A estes, o Accident Ahead Alert deverá chegar mais tarde.

Tendo em vista a prevenção de acidentes, a Volvo espera que as fabricantes se juntem a si numa colaboração com vista à partilha de dados e informações. Aliás, a BMW, o Grupo Volkswagen, a Mercedes-Benz e a Ford já são parceiros no European Data for Road Safety.