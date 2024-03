WhatsApp: vai poder escolher o HD como a qualidade padrão das imagens partilhadas

O WhatsApp tem procurado dar aos utilizadores a possibilidade de melhorar a qualidade das imagens e vídeos partilhados. Quer melhorar esta área e assim permitir que tudo o que é partilhado seja o mais próximo do original e sem perda de qualidade. A novidade agora é que em breve os utilizadores vão poder escolher o HD como a qualidade padrão das imagens e vídeos partilhados.

Escolher o HD como a qualidade padrão no WhatsApp

Uma das novidades recentes do WhatsApp passou a permitir o envio de imagens e de vídeos em qualidade HD para os contactos. Estes passam a poder ter uma melhoria substancial de qualidade e assim estarem mais próximas do que é a realidade, sem sofrer nenhuma compressão.

Esta novidade, ainda que acessível a todos, ainda não é o padrão para a partilha de imagens e de vídeos entre os utilizadores. Obriga a que a cada partilha os utilizadores tenham de escolher a qualidade da imagem ou do vídeo, caso assim esta possa ser feita.

Agora, o WhatsApp trabalha numa nova opção que os utilizadores podem escolher e definir para o futuro deste serviço. Falamos da possibilidade de escolher a qualidade que será o padrão para todas as partilhas feitas pelo utilizador.

Imagens e vídeos controlados pelos utilizadores

Esta nova opção está agora a ser testada por um conjunto limitado de utilizadores, que estão associados ao programa beta desta app. Este é detetado por uma nova opção que está nas definições, na área Armazenamento e dados, onde pode ser alternado entre Qualidade padrão e Qualidade HD.

Ao escolher a nova opção, a qualidade irá crescer, associada também a um aumento do espaço ocupado na app. Do que é revelado, a qualidade HD ocupa seis vezes mais espaço de armazenamento e, obviamente, será mais lento no envio de qualquer imagem ou vídeo.

Em breve esta nova opção vai estar acessível a todos os utilizadores do WhatsApp e assim dar-lhe o controlo sobre a qualidade do que vai ser enviado. Claro que a qualquer momento, numa partilha, e esta qualidade pode ser alterada.