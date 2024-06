Estudo conclui que os carros autónomos são mais seguros… até terem de virar

Os carros autónomos são bons a conduzir em algumas condições, mas mais propensos a fazer asneira noutras. Temos visto casos muito complicados de veículos autónomos que simplesmente não percebem a orientação do tráfego na hora de mudar de faixa de rodagem. Investigadores afirmam que isso é um problema complexo para esta nova tecnologia.

Carros autónomos não gostam do amanhecer e anoitecer

As tecnologias de condução autónoma são novas e não foram testadas, pelo que atraem muita atenção quando algo corre mal. Os fabricantes de automóveis que oferecem esta tecnologia afirmam frequentemente que um carro de condução autónoma é, em média, mais seguro do que um condutor humano.

Um novo estudo da Universidade da Flórida parece suportar esta posição. Os investigadores concluíram que os automóveis autónomos são, em geral, mais seguros, a menos que tenham de virar ou funcionar ao amanhecer ou ao anoitecer. Mas isso quase nunca acontece, certo?

Os investigadores da universidade americana analisaram dados de acidentes de viação na Califórnia entre 2016 e 2022. A Califórnia foi rápida a autorizar os veículos autónomos, tanto para os consumidores como para o desenvolvimento tecnológico. Por isso, dispõe de muitos dados sobre o desempenho dos veículos autónomos.

No total, o estudo avaliou 4200 acidentes com veículos autónomos e 35113 acidentes com veículos conduzidos por humanos. Os dados são complexos e multifacetados, incorporando sistemas autónomos de nível 2, como o Tesla Autopilot, e sistemas mais avançados de nível 3 e 4, como os que estão a ser testados pela Waymo.

Os investigadores concluem que os automóveis autónomos têm uma probabilidade ligeiramente menor de embater em algo do que um condutor humano. A diferença é mínima - as taxas diferem apenas em alguns pontos percentuais.

A maioria das colisões de trânsito são ligeiras, envolvendo frequentemente o embate de um veículo no para-choques de outro. Os dados mostram que estes incidentes simples são menos comuns nos veículos autónomos, porque estes são muito bons a conduzir em linha reta e a observar os obstáculos.

Um humano, por outro lado, pode facilmente distrair-se em troços retos de estrada. Os dados também mostram que os carros robóticos têm menos probabilidades de serem atingidos por trás ou de serem desviados, possivelmente porque sensores como o radar conseguem identificar os perigos à medida que se aproximam. No entanto, isso não significa que os automóveis autónomos sejam melhores em todos os cenários. De facto, são muito piores em alguns cenários bastante importantes.

Condução autónoma tem problemas... incomuns

Quando as estradas se tornam mais difíceis de percorrer, é mais provável que os sistemas autónomos se confundam e que os condutores humanos se tornem mais seguros. Os investigadores apontam várias áreas em que os veículos autónomos precisam de ser melhorados. Por exemplo, as condições de iluminação ao amanhecer e ao anoitecer são aparentemente difíceis para os veículos autónomos, o que os torna cinco vezes mais perigosos do que os condutores humanos.

Do mesmo modo, virar é cerca de duas vezes mais perigoso para um veículo autónomo, o que parece ser um problema. Virar exige monitorizar e evitar o tráfego cruzado, e raramente se consegue chegar onde é preciso sem virar. As zonas de construção e o mau tempo também estão associados a um fraco desempenho da condução autónoma, mas estes dados são provenientes da Califórnia. A maioria das regiões tem condições climatéricas mais variadas.

Os investigadores referem que é difícil dizer com certeza até que ponto os veículos autónomos são seguros atualmente. Até a Califórnia tem requisitos pouco rigorosos para a comunicação de acidentes. As pessoas são notórias por ignorarem os para-choques e os sistemas de condução autónoma em fase de teste podem estar a envolver-se em mais acidentes em estradas não públicas, onde não são comunicados. No entanto, o resultado final é que os automóveis autónomos são excelentes a conduzir em linha reta, mas ainda há muito trabalho a fazer.