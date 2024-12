Nissan e Honda anunciam fusão! Será o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo

A Nissan e a Honda iniciaram oficialmente conversações para juntar as suas empresas até ao verão de 2026, um acordo que criaria o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo em termos de vendas.

A medida surge perante a grande ameaça da BYD e da Tesla, que estão ambas a correr à frente no mercado de veículos elétricos em rápida expansão, que está a ser acelerado por muitos países que exigem uma mudança para transportes com energia mais limpa.

Empresa ficará apenas atrás da Toyota e da Volkswagen

As marcas japonesas anunciaram, finalmente, que tencionam criar uma sociedade gestora de participações sociais até agosto de 2026, altura em que as suas ações serão retiradas da bolsa. A nova empresa seria o terceiro maior fabricante de automóveis do mundo, atrás da Toyota e da Volkswagen.

A Nissan e a Honda têm vindo a colaborar desde março, com investigações conjuntas sobre a próxima geração de automóveis elétricos. A Nissan tem sido particularmente forte no mercado de veículos elétricos económicos com o seu modelo Leaf e tem competido na Fórmula E totalmente elétrica desde 2018.

O que têm a dizer os presidentes da Nissan e da Honda ?

A criação de um novo valor de mobilidade, reunindo os recursos, incluindo conhecimentos, talentos e tecnologias que a Honda e a Nissan têm vindo a desenvolver ao longo dos anos, é essencial para ultrapassar as desafiantes mudanças ambientais que a indústria automóvel está a enfrentar. A Honda e a Nissan são duas empresas com pontos fortes distintos. Ainda estamos na fase de iniciar a nossa análise e ainda não decidimos sobre uma integração empresarial, mas para encontrar uma direção para a possibilidade de integração empresarial até ao final de janeiro de 2025, esforçamo-nos por ser a única empresa líder que cria um novo valor de mobilidade através de uma reação química que só pode ser conduzida através da síntese das duas equipas

Afirmou o Presidente e CEO da Honda, Toshihiro Mibe.

O dia de hoje marca um momento crucial, pois iniciámos discussões sobre a integração empresarial que tem o potencial de moldar o nosso futuro. Se for concretizada, acredito que, ao unirmos os pontos fortes de ambas as empresas, poderemos oferecer um valor inigualável aos clientes de todo o mundo que apreciam as nossas respectivas marcas. Juntos, podemos criar uma forma única de desfrutarem de automóveis que nenhuma das empresas conseguiria alcançar sozinha.

Afirmou o Presidente e Diretor Executivo da Nissan, Makoto Uchida.

A Nissan reduziu a sua força de trabalho global em 9000 pessoas em novembro, declarando que estava "a enfrentar uma situação grave" e que estava a reduzir os custos em quase 2 mil milhões de dólares. O membro da aliança da Nissan, a Mitsubishi Motors, também está a tentar juntar-se ao acordo.

