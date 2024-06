Quando sai o iOS 18 beta 2?

O iOs 18 traz um leque enorme de novidades e muda a forma como o utilizador interage com o iPhone. Muitas novidades ainda estão por lançar, mas há boas perspetivadas para a beta 2. Como tal e como vai ser disponibilizada aos utilizadores do Apple Beta Software Program, a dúvida que a Internet quer ver esclarecida é quando sairá o iOS 18 beta 2.

Apple diz que lançará o iOS 18 developer beta 2 na segunda-feira

A maioria das pessoas gosta que o fim de semana dure muito tempo, para poderem aproveitar a folga do trabalho e relaxar... eventualmente fazer feriado amanhã dia 24 de junho, dia de S. João. Contudo, alguns utilizadores do iPhone podem estar à espera que o fim de semana passe depressa, porque na segunda-feira, a Apple vai lançar o iOS 18 developer beta 2.

A empresa referiu que a atualização virá com duas funcionalidades que não estavam na versão beta inicial: o iPhone Mirroring e a partilha de ecrã SharePlay.

Com o iPhone Mirroring, os utilizadores poderão espelhar o ecrã do iPhone no Mac. Como resultado, as notificações do iPhone aparecerão no Mac e será possível arrastar e soltar entre o Mac e o iPhone.

Quanto à segunda funcionalidade, que será lançada na segunda-feira com a versão beta 2 para programadores do iOS 18, a Apple afirma:

Com as capacidades melhoradas de partilha de ecrã, pode desenhar no ecrã de alguém para que essa pessoa possa ver o que pode fazer no seu, ou controlar o seu ecrã e realizar ações por si próprio.

A atualização também corrigirá alguns dos bugs que infestaram o iOS 18 developer beta 1.

Tenha em mente que nenhum dos recursos do Apple Intelligence demonstrados durante a WWDC no início deste mês aparecerá no beta ainda e, embora não saibamos o que será para a atualização de segunda-feira, nenhuma das melhorias IA para a Siri foram ainda incluída no iOS 18 para programadores. Talvez isso mude na segunda-feira.

Para além da versão beta 2 para programadores do iOS 18, na segunda-feira poderá ser lançada a versão beta 2 para programadores do iPadOS e as segundas versões beta para programadores do macOS Sequoia, tvOS 18, visionOS 2 e watchOS 11. Os betas públicos serão lançados pela primeira vez em julho e as funcionalidades Apple Intelligence deverão chegar às versões beta apropriadas este verão.

Se quiser tentar instalar o iOS 18 developer beta 2, a boa notícia é que já não precisa pagar à Apple os 99 euros para se tornar um programador Apple certificado.

Para o instalar, vá a Definições > Geral > Atualização de software e toque na barra Atualizações beta na parte superior. Isso o levará a uma página onde pode selecionar qual beta deseja instalar.

Toque em iOS 18 Developer Beta, vá para "Voltar" e deve ver a opção para instalar o iOS 18 Developer Beta. Se já tem o iOS 18 developer beta 1 instalado, na segunda-feira à tarde deve ir a Definições > Geral > Atualização de Software e ver se o segundo developer beta está pronto a ser instalado.