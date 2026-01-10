Que se passa com o iOS 26? Números mostram que está longe do esperado

Desde que foi revelado pela primeira vez, que ficou claro que o iOS 26 seria disruptivo. A sua nova identidade gráfica veio com mudanças, que muitos consideraram serem demasiado drásticas. Isso pode estar a ser confirmado agora com os dados de adoção deste sistema. Estão longe do esperado e no universo Apple, é ainda o iOS 18 quem domina.

Apple, que se passa com o iOS 26?

O iOS 26 está disponível desde 15 de setembro, e seria de esperar que a maioria, ou pelo menos uma grande minoria, dos utilizadores de iPhone já estivesse a utilizar o Liquid Glass desde então. No entanto, parece que a realidade não é bem assim, muito pelo contrário: o iOS 18 ainda está significativamente à frente.

Existe agora a dúvida se há algum problema com o iOS 26. De acordo com os dados mais recentes da Statcounter, que há anos mede a utilização da internet pelos sistemas operativos, browsers e motores de busca, apenas 16,3% dos iPhones estão a correr as diferentes versões do iOS 26. Falamos de 10,6% para o iOS 26.1, 4,6% para o iOS 26.2 e 1,1% para o iOS 26.0.

iOS 18 muito à frente do iOS 26

O iOS 18 e as suas variantes dominam, representando 64,59% dos utilizadores. O iOS 18.7 é a versão mais popular, com 33,83%. Esta informação é muito recente, tendo sido realizada menos de quatro meses após o lançamento da versão final do iOS 26, no passado mês de setembro. Por outras palavras, a grande maioria dos utilizadores de iPhone permaneceu no iOS 18.

É difícil precisar as razões para a fraca utilização do novo sistema da Apple. Talvez o design da fonte Liquid Glass e os seus problemas de legibilidade estejam a afastar alguns utilizadores. Ou poderá ser simplesmente um sinal de cansaço, com as atualizações a serem lançadas uma após a outra em rápida sucessão.

iOS 18 ainda domina no iPhone

Em todo o caso, estes números não devem ser considerados como verdade absoluta. A palavra final virá da Apple, assim que a empresa atualizar as suas próprias estatísticas de utilização — que atualmente refletem apenas o iOS 18. A sua metodologia é, de facto, mais precisa do que a do Statcounter, uma vez que a Apple rastreia os iPhones que se ligaram à App Store.

Ainda assim, e com as informações já presentes, fica no ar a grande dúvida sobre como estão os utilizadores do iPhone realmente a reagir ao iOS 26. Será que a escolha da nova identidade gráfica do sistema do iPhone realmente agradou a todos? Fica a dúvida e espera-se que a Apple responda em breve.