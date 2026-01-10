PplWare Mobile

Europa quer impor limites ao WhatsApp e mudar o seu funcionamento

· Internet 2 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. So mais um peidinno says:
    10 de Janeiro de 2026 às 09:37

    A europa ainda vai arranjar forma de estragar o whatsapp e voltamos aos sms….e que nenhuma empresa europeia oferece chat…

  2. Max says:
    10 de Janeiro de 2026 às 10:50

    O WhatsApp está abrangido pela Lei dos Mercados Digitais (DMA) mas não pela Lei dos Serviços Digitais (DSA). É da primeira que se ouve mais falar, designadamente no caso do WhatsApp, que, por ter mais de 45 milhões de utilizadores na UE foi abrangido pela DMA e obrigado a criar a interoperabilidade com outros serviços de mensagens instantâneas que o prtendam. Periodicamente fala-se disso.
    Mas não ficou abrangido pelo DSA, que inclui as grandes plataformas (VLOP), com 45 milhões de utilizadores ou mais, atualmente:
    – AliExpress, Amazon Store, App Store
    – Booking.com, Shein, Temu, Zalando
    – Google Play, Google Maps, Google Shopping, YouTube
    – Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X (Twitter)
    – Pornhub, Stripchat, XNXX, XVideos
    – Wikipedia
    O WhatsApp não foi incluído porque o seu serviço de mensagens individuais (1:1) e de grupo (1:vários), não tinha as caraterísticas de VLOP, enquanto os seus canais (1:muitos), a que poderão ser aplicadas as regras da DSA não tinham 45 milhões de utilizadores. Como entretanto ultrapassou, poderá passar a ser aplicadas aos canais (1:muitos) – mas nada tem a ver com o serviço de mensagens 1:1 e 1:vários.

